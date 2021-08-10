В МОН назвали специальности и вузы, куда поступили больше всего абитуриентов на бюджет в 2021

Абитуриентов 9 августа официально зачислили на обучение по государственному заказу в вузы. Интересно, что на бюджет вступило почти 60 тысяч человек. В какие вузы и на какие специальности поступили больше всего абитуриентов на бюджет в 2021 году – читайте в статье.

По данным МОН, количество зачисленных поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) составляет 58 тысяч 698 человек, на младшего бакалавра – 467 человек.

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В электронных кабинетах поступающих, которые уже подали оригиналы документов в вузы, статус заявления изменился на "Включено в приказ (обучение за средства государственного бюджета)".

Так, в рейтинге университетов по количеству зачисленных на бюджет первое место занимает "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского".

Самые популярные вузы в 2021 году

Рейтинг вузов, куда поступили больше всего абитуриентов на бюджет:

НТУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" – поступило почти 4 тысячи абитуриентов; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 3 066 абитуриентов; НУ "Львовская политехника" – 2 448 абитуриентов; Львовский национальный университет им. Ивана Франко – 2 259 абитуриентов; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1 245 абитуриентов; Национальный авиационный университет – 1 215 абитуриентов; НТУ "Харьковский политехнический институт" – 1 215 абитуриентов; Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1 048 абитуриентов; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 026 абитуриентов; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 860 абитуриентов.

Самые популярные специальности в 2021 году

Среди популярных специальностей на бюджет первое место занимает "Среднее образование". Туда вступило 6 тысяч 217 человек.

Следующие в рейтинге такие специальности:

2 место – "Медицина" (3 664 абитуриента);

3 место – "Компьютерные науки" (3 421 абитуриент);

4 место – "Филология" (2 325 абитуриентов);

5 место – "Инженерия программного обеспечения" (1 899 абитуриентов);

6 место – "Компьютерная инженерия" (1 700 абитуриентов);

7 место – "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1 659 абитуриентов);

8 место – "Строительство и гражданская инженерия" (1 492 абитуриента);

9 место – "Право" (1 156 абитуриентов);

10 место – "Агрономия" (1 108 абитуриентов).

Отметим, что поступающие, которые имеют льготы и претендуют на перевод на бюджет, должны предоставить в вуз подтверждающие документы до 11 августа, а сам перевод состоится до 19 августа.

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Зачисление на контракт продлится до 30 сентября, сроки определены в правилах приема вуза. Так, статус "Рекомендовано (контракт)" может появиться напротив нескольких заявлений – поступающий самостоятельно определяет, какое предложение выбрать.

К слову, в этом году поступающие подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. В частности, абитуриенты на бакалавриат больше всего выбирают такие специальности: филология, право, компьютерные науки и менеджмент.

Куда подали больше всего заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений. НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений. Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений. Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений. Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений. Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений. Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.

Кроме того, в этом году впервые частные университеты получили возможность участвовать в распределении мест государственного заказа. Так, 43 поступающих будут учиться на бюджете в частных вузах. Детали – читайте здесь.