За 2020 год высшие учебные заведения получили доход в сумме более 240 млн гривен от размещения средств на депозитах. Какие заведения вошли в пятерку с наибольшим объемом средств – читайте в материале.

В 2020 году на депозитных счетах в банках государственного сектора в целом вузы разместили 3 миллиарда 778 миллионов гривен свободных бюджетных средств, которые получили за предоставление платных услуг.

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В частности, за прошлый год 87 вузов получили доход от размещения средств на депозитных счетах в размере 240,6 миллионов гривен.

Пятерка вузов с наибольшим объемом средств на депозитах:

Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины – 35,05 миллиона гривен;

ВДНЗУ "Украинская медицинская стоматологическая академия" в Полтаве – 29,39 миллиона гривен;

Запорожский государственный медицинский университет - 22,79 миллиона гривен;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 21,53 миллиона гривен;

Национальный университет "Львовская политехника" – 15,48 миллиона гривен.