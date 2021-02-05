Среди планов Министерства образования и науки на 2021 год – создание модели автономного вуза, который будет иметь полное право распоряжаться собственными средствами. Что еще в приоритете МОН на этот год в сфере высшего образования – читайте в материале.

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что создание автономной модели вузов должно обеспечить их современными прозрачными возможностями привлечения инвестиций.

К теме Шкарлет назвал задачи МОН на 2021 год: что в приоритете

Также это будет способствовать развитию академической мобильности благодаря повышению уровня конкурентоспособности учреждений высшего образования.

Мы работаем над изменениями в законе, чтобы предоставить вузам полномочия самостоятельно распоряжаться средствами, определять внутреннюю систему оплаты труда и свободно привлекать пожертвования и инвестиции, оставаясь неприбыльной организацией со всеми налоговыми льготами,

– подчеркнули в МОН.

В частности, среди задач МОН на 2021 год в сфере высшего образования такие:

провести пилотирование единого государственного квалификационного экзамена или его отдельных элементов с использованием организационно-технологических процессов ВНО;

получить займ в размере 200 миллионов долларов от США для дальнейшей поддержки реформ в сфере высшего образования;

запустить электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов;

разработать и запустить единую межведомственную электронную платформу для набора иностранных студентов;

запустить коммуникационную платформу "Наука для бизнеса" – это первый онлайн-инструмент автоматизированного сотрудничества ученых и предпринимателей;

реализовать план популяризации высшего образования в Украине для иностранных студентов.

"В планах на 2021 год – систематизация законодательства в сфере науки и инноваций с целью повышения уровня внедрения результатов научных исследований и интеграции учреждений высшего образования и научных учреждений с промышленностью", – добавил министр.