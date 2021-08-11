Университеты во Львове будут селить в общежития только вакцинированных студентов, – ОГА

Областная комиссия ТЭБ и ЧС разработала для вузов новые рекомендации накануне учебного года. В частности, рекомендовали ректорам университетов поселять в общежития только вакцинированных студентов.

И это несмотря на официальное заявление Министерства образования о том, что невакцинированные студенты могут беспрепятственно заселяться в общежития. Там отметили, что сейчас нет никаких требований насчет обязательной вакцинации студентов.

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Во время заседания 10 августа члены областной комиссии ТЭБ и ЧС обсудили проблемы вакцинации на Львовщине. По их мнению, осенью 2021 года ожидается очередная вспышка коронавируса, в том числе штамма "Дельта".

Поэтому чиновники приняли решение об увеличении темпов вакцинации, в частности начать прививать и студентов. По их словам, такие меры должны предотвратить возможное возгорание коронавируса в начале нового учебного года.

Поэтому, чтобы предотвратить вспышки COVID-19 среди молодежи, комиссия рекомендовала ректорам вузов заселять в общежития только вакцинированных студентов.

На Львовщине категория студентов составляет более 100 тысяч человек. Тем самым увеличится распространение коронавируса в основном среди молодежи. Поэтому члены комиссии рекомендуют ректорам вузов проводить заселение студентов в общежития только после прохождения полного курса вакцинации,

– сообщили в ЛОГА.

Отметим, что если Львовская область попадет в желтую, оранжевую или красную зону, то проводить учебу в очном режиме смогут только учебные заведения, где вакцинированы 80% преподавателей. Соответствующее решение правительство приняло 28 июля этого года.

В то же время руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что сейчас вакцинировано более 420 тысяч из 2,5 миллионов жителей Львовщины. Показатель прививок в области ниже среднего по Украине.

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году школьники и студенты начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанных или дистанционных занятий.