После ДТП в Харькове с участием иностранного студента Министерство внутренних дел начало проверку в некоторых вузах, где обучаются иностранцы.

Сколько университетов уже проверили и какие нарушения зафиксировали – рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко изданию УНН.

Интересно Сколько денег принесли Украине иностранные студенты: цифры от МОН

Он рассказал, что МВД уже проверило несколько вузов, в частности:

Национальный медицинский университет им. Богомольца,

Харьковский национальный университет им. Каразина,

Донецкий национальный медицинский университет, у которого есть филиалы в Мариуполе и Кропивницком.

Геращенко отметил, что они обнаружили несоответствия данных в приказах на зачисление. "В университетах людей считается гораздо больше, чем в миграционной службе. Чего, в принципе, быть не должно», – сказал он.

"Это очень большая проблема, ведь после проверки, которую уже провели в нескольких медицинских учебных заведениях, оказалось, что каждый шестой студент получает приглашение в Украину, но здесь не учится", – рассказал заместитель министра МВД.

По его словам, разрешение на въезд в Украину предоставляется только тем, кто действительно поступил, кто желает учиться и соблюдать миграционное законодательство. "А в вузах должна быть борьба с коррупцией, чтобы только те студенты, которые учатся, получали зачеты, а не те, кто дают взятки. Иностранные студенты превратились в дойных коров", – сообщил Геращенко.

Ведь фиксировались случаи, когда иностранный студент даже не живет в Украине, но ему странным образом вносятся все зачеты и экзамены. То есть, иностранец спит у себя на Родине, а ему все необходимые оценки ставят,

– сообщил заместитель Авакова.

Он также отметил, что в планах Министерства создать сайт, на котором будет появляться информация обо всех иностранных студентах. Это будет некий Единственный информационный портал, куда будет выписана информация о всех иностранных студентах, которым предложено учиться в Украине.