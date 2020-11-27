В вузах начали проверять иностранных студентов: почему и какие нарушения зафиксировали
После ДТП в Харькове с участием иностранного студента Министерство внутренних дел начало проверку в некоторых вузах, где обучаются иностранцы.
Сколько университетов уже проверили и какие нарушения зафиксировали – рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко изданию УНН.
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Он рассказал, что МВД уже проверило несколько вузов, в частности:
- Национальный медицинский университет им. Богомольца,
- Харьковский национальный университет им. Каразина,
- Донецкий национальный медицинский университет, у которого есть филиалы в Мариуполе и Кропивницком.
Геращенко отметил, что они обнаружили несоответствия данных в приказах на зачисление. "В университетах людей считается гораздо больше, чем в миграционной службе. Чего, в принципе, быть не должно», – сказал он.
"Это очень большая проблема, ведь после проверки, которую уже провели в нескольких медицинских учебных заведениях, оказалось, что каждый шестой студент получает приглашение в Украину, но здесь не учится", – рассказал заместитель министра МВД.
По его словам, разрешение на въезд в Украину предоставляется только тем, кто действительно поступил, кто желает учиться и соблюдать миграционное законодательство. "А в вузах должна быть борьба с коррупцией, чтобы только те студенты, которые учатся, получали зачеты, а не те, кто дают взятки. Иностранные студенты превратились в дойных коров", – сообщил Геращенко.
Ведь фиксировались случаи, когда иностранный студент даже не живет в Украине, но ему странным образом вносятся все зачеты и экзамены. То есть, иностранец спит у себя на Родине, а ему все необходимые оценки ставят,
– сообщил заместитель Авакова.
Он также отметил, что в планах Министерства создать сайт, на котором будет появляться информация обо всех иностранных студентах. Это будет некий Единственный информационный портал, куда будет выписана информация о всех иностранных студентах, которым предложено учиться в Украине.
Что известно о ДТП в Харькове с участием иностранного студента?
Утром 26 ноября в Харькове произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля BMW, за рулем которого был иностранный студент. Он наехал на женщину, которая переходила дорогу. Несчастная скончалась на месте ДТП. Больше об аварии – читайте здесь.
Антон Геращенко отметил, что иностранец, который совершил ДТП в Харькове, является гражданином Египта, а не Йемена, как сообщалось ранее. Он получил разрешение на то, чтобы проживать в Украине по причине обучения в вузе.
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