Для выпускников вузов могут ввести экзамен, который является аналогом ВНО, – Гришина

У украинцев есть недоверие к дипломам украинских вузов. Поэтому в 2022 году планируют провести экзамен на одном из уровней бакалавра или магистра, который проверит знания студентов-выпускников.

Депутат Юлия Гришина отметила, что для выпускников украинских вузов некоторых специальностей введут единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ), который является аналогом ВНО.

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Она подчеркнула, что обычно выпускники вузов по окончанию обучения сдают экзамены в своем же учебном заведении. И их экзаменуют преподаватели, которые их обучали.

"Это создает почву для необъективной оценки, а иногда и коррупции, ведь не каждый преподаватель имеет волю объективно оценить результаты своей работы", – отметила Гришина.

В то же время для школьников, по ее словам, система "честных экзаменов" уже введена в форме ВНО.

Аналогом для выпускников вузов должен стать Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ). Это стандартизированная форма контроля результатов обучения, определенных стандартом профессионального или высшего образования,

– заявила Юлия Гришина.

Депутат отметила, что подобная система уже успешно работает для студентов-медиков и называется КРОК.

Согласно законодательству, ЕГКЭ может проводиться в форме ВНО или в другой форме и предусматривать использование различных видов тестовых и ситуационных заданий, составленных в соответствии с программой квалификационного экзамена.

Задания ЕГКЭ разработаны в соответствии с утвержденными программами, по которым учатся студенты, и составлены в виде тестов, где студент должен выбрать один правильный ответ. Всего тестовых заданий 100, продолжительность теста – 2 часа.

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К слову, осенью этого года запланирована апробация ЕГКЭ по специальностям "Право", "Международное право", "Публичное управление и администрирование" и "Авиационный транспорт".