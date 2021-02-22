Подконтрольный России Севастопольский национальный технический университет оказался в списке санкций Украине. Что теперь запрещено вузу и как отреагировал на это ректор университета – читайте в материале.

Санкции на вуз вводятся на три года. Соответствующий указ 19 февраля опубликован на сайте Офиса Президента.

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Что запрещено Севастопольскому университету

В указе отмечено, что санкции предусматривают:

блокирование активов – временное ограничение права человека пользоваться распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет на участие в приватизации, аренды государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

Как отреагировал ректор вуза

Ректор севастопольского вуза Владимир Нечаев в комментарии российскому агентству подчеркнул, что включение университета в список санкций, является "признанием значимости вуза и его достижений в научной сфере".

По его словам, вуз "не реализует антиукраинской политики", а санкции от Украины только "помогут университету укрепить свои позиции".

Это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене,

– сказал Нечаев.

Ранее заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппарова сообщала, что подготовка иностранных специалистов в Севастопольском государственном университете является незаконной и выданные этим вузом дипломы не имеют юридической силы и не будут признаны большинством стран мира.

Добавим, что санкции против Севастопольского университета были введены вместе с санкциями против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще шести физических и 19-ти юридических лиц.