Черновицкий национальный университет снова переходит на онлайн-обучение

С 1 февраля Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича переходит на дистанционное обучение. Все из-за вспышки COVID-19 в регионе.

Об этом в комментарии Суспільному сказал ректор вуза Роман Петришин. Дистанционное обучение вводят со вторника, 1 февраля.

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По словам Петришина, пока не известно, сколько оно продлится.

Школы и училища в городе тоже работают в онлайн-режиме. С 24 января до 7 февраля школьники на Буковине перешли на дистанционное обучение. Такое решение еще 20 января приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Добавим, что студенты Львовского медицинского университета с 24 января также будут учиться дистанционно. Такое решение связано с ростом в вузах количества больных коронавирусом. Там сейчас болеют 103 студента.

Буковина сейчас в оранжевой зоне карантина, но показатели продолжают ухудшаться. В течение последних трех дней уровень госпитализаций существенно превышает норму (по состоянию на 25 января он составляет 76%). Кроме того, возрастает коэффициент выявления случаев инфицирования.В Черновицкой области по состоянию на утро 25 января общая численность инфицированных коронавирусом составляет 128 466 случаев. Только за последние сутки обнаружили 919 новых больных COVID-19.

К слову, из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 школы в некоторых областях Украины также перешли на дистанционное обучение. В каких городах дети учатся в онлайн-режиме – читайте в статье.