Об этом в комментарии Суспільному сказал ректор вуза Роман Петришин. Дистанционное обучение вводят со вторника, 1 февраля.
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По словам Петришина, пока не известно, сколько оно продлится.
Школы и училища в городе тоже работают в онлайн-режиме. С 24 января до 7 февраля школьники на Буковине перешли на дистанционное обучение. Такое решение еще 20 января приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС.
Добавим, что студенты Львовского медицинского университета с 24 января также будут учиться дистанционно. Такое решение связано с ростом в вузах количества больных коронавирусом. Там сейчас болеют 103 студента.
К слову, из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 школы в некоторых областях Украины также перешли на дистанционное обучение. В каких городах дети учатся в онлайн-режиме – читайте в статье.