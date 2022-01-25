Об этом в комментарии Суспільному сказал ректор вуза Роман Петришин. Дистанционное обучение вводят со вторника, 1 февраля.

К теме Еще три города переводят учеников на дистанционное обучение

По словам Петришина, пока не известно, сколько оно продлится.

Школы и училища в городе тоже работают в онлайн-режиме. С 24 января до 7 февраля школьники на Буковине перешли на дистанционное обучение. Такое решение еще 20 января приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Добавим, что студенты Львовского медицинского университета с 24 января также будут учиться дистанционно. Такое решение связано с ростом в вузах количества больных коронавирусом. Там сейчас болеют 103 студента.

Коронавирус в Черновцах! Буковина сейчас в оранжевой зоне карантина, но показатели продолжают ухудшаться. В течение последних трех дней уровень госпитализаций существенно превышает норму (по состоянию на 25 января он составляет 76%). Кроме того, возрастает коэффициент выявления случаев инфицирования.



В Черновицкой области по состоянию на утро 25 января общая численность инфицированных коронавирусом составляет 128 466 случаев. Только за последние сутки обнаружили 919 новых больных COVID-19.

К слову, из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 школы в некоторых областях Украины также перешли на дистанционное обучение. В каких городах дети учатся в онлайн-режиме – читайте в статье.