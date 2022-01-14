Второклассник на Буковине сорвался с заброшенного здания на территории лицея: он в реанимации

В Черновицкой области 7-летний мальчик сорвался с заброшенного здания на территории лицея. Его забрала скорая помощь, он сейчас в реанимации.

Трагедия произошла на территории Каменского лицея Черновицкого района, где мальчик учится. По предварительной версии, ребенок упал.

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Состояние ребенка? Ученика госпитализировали в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Издание "Суспільне" сообщает, что в больницу мальчика доставили уже без сознания. Его ввели в медикаментозный сон, сейчас он дышит с помощью специальной трубки. Его состояние тяжелое.

Что ученик делал на заброшенном здании

По словам директора лицея, ученик второго класса после уроков по дороге домой залез на здание бывшего тира, оступился и упал.

Скорую не вызвали, потому что не было признаков травм. Пешком его не отпустили домой, его увезли. Через полчаса дома ему стало плохо и вызвали медиков,

– сказала директор лицея Светлана Трифан.

Известно, что здание тира находится на территории лицея, но не принадлежит учебному заведению, и поэтому его якобы не могут огородить.

На учителей открыли дело

Правоохранители возбудили дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками учебного заведения по охране жизни и здоровья 7-летнего ученика. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

К слову, из-за гибели школьника в общине на Волыни ученикам школ во время уроков и перерывов запретили выходить за пределы учебного заведения. Известно, что погибший ученик вместе с другими детьми ушел из школы во время большого перерыва. Впоследствии его тело нашли в местной реке. Детали – в статье.