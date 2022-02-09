ВСУ смогут при необходимости использовать имущество учебных заведений: при каком условии

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который обеспечит возможность использовать имущество учебных заведений для нужд Вооруженных Сил Украины при условии, если оно не задействовано по назначению.

Народный депутат Николай Кучер отметил, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение рекомендовать ВР принять этот законопроект.

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Депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект №5801 для создания механизма передачи имущества учебных заведений, которое годами не используется и на которое тратятся бюджетные средства, – для нужд ВСУ.

В условиях вооруженной агрессии со стороны РФ важно предоставить возможность использовать имущество учебных заведений для нужд Вооруженных Сил Украины в условиях, если оно не используется для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами,

– говорится в законопроекте.

Николай Кучер привел пример закрытого Брацлавского агроэкономического колледжа от Винницкого аграрного университета. Там давно не проводят обучение, а территория и помещения пустуют.

По его словам, было бы целесообразно использовать базу бывшего колледжа для размещения там одного из батальонов ВСУ. К тому же, в Винницком аграрном университете способствуют этой идее и заинтересованы избавиться от своего актива, который забирает немало средств из бюджета вуза.

К слову, Верховная Рада приняла изменения в закон о высшем образовании. Теперь ректоры вузов обязаны обнародовать ежегодный отчет о деятельности университетов. Детали – читайте в статье.

Текст публикации Николая Кучера:

Имущество учебных заведений – для нужд Вооруженных Сил Украины, но исключительно если оно не используется учебными заведениями. Сегодня Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на своем заседании рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении законопроект №5801, который позволяет передачу имущества закрытых учебных заведений для использования подразделениями ВСУ.

Конкретный пример из Винницкой области – уже несколько лет как Брацлавский агроэкономический колледж Винницкого национального аграрного университета закрыт. Здесь давно не проводят обучение, а территория и помещения пустуют. Без жизни все имущество колледжа понемногу приходит в упадок.

Было бы целесообразно использовать базу бывшего колледжа, для размещения здесь одного из батальонов 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Это вдохнуло бы сюда новую жизнь, создало бы новые рабочие места и обеспечило стабильные налоговые поступления в местный бюджет.

Самое главное, в этой ситуации, что в Винницком национальном аграрном университете максимально способствуют и заинтересованы избавиться от своего актива, который забирает немало средств из бюджета вуза на свое содержание. Поэтому мы с коллегами и зарегистрировали соответствующий законопроект №5801 для создания механизма передачи имущества учебных заведений, которое годами не используется и на которое тратятся бюджетные средства, – для нужд Вооруженных Сил Украины.