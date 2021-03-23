Отстранение от занятий в школе или детском саду ребенка, не привитого по возрасту, – законно. К этому прибегают ради безопасности других детей.

В Верховном суде оставили без изменений решение, в котором оспаривали отстранение от занятий ученицы лицея, которая была не привита по возрасту.

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Что говорят в Верховном суде

Согласно закону об образовании дети имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, и здоровье тех, кто их окружает.

Несмотря на то, что закон позволяет родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку, по делу ученицы индивидуальное право на отказ от вакцинации противопоставили общему праву общества и других родителей с детьми.

Нарушили по делу право ребенка на образование

Поэтому в суде отметили, что право ребенка на образование временно ограничили в пользу общественных интересов. Однако его не нарушили, ведь для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, существуют альтернативные способы для обучения.

Обратите внимание! В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас прививки сделали более 121 тысячи украинцев.