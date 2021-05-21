Поступление в вузы: как с годами менялось количество абитуриентов и объемы государственных мест

Ежегодная вступительная кампания становится главной темой в информационном пространстве летом. Да, в этом году уже с 1 июля абитуриенты смогут создавать электронный кабинет и загружать туда документы, а с 14 июля – подавать их в вуз.

И только 9 августа абитуриентов зачислят в ряды студентов. Но как с годами меняется количество поступающих и объем государственного заказа в вузах – читайте ниже.

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Как с годами менялось количество абитуриентов и объемы мест

2006-2007 годы

Тогда 485 тысяч учеников закончили школу, однако университеты, институты и академии зачислили на обучение более чем 507 тысяч человек. А все потому, что многие абитуриенты подавали документы, закончив школу раньше.

В то время государство обеспечивало до 141,9 тысячи бюджетных мест на бакалавриат и 5,9 тысяч – для специалистов и 0,3 тысячи – для магистров. Эта вступительная кампания была самой большой.

2008-2009 годы

Общее количество поступающих достигало 425,2 тысяч абитуриентов. А в эти годы государство профинансировало самое большое количество заказа на бакалавриат – 146,1 тысяч.

2014 год

С началом российской агрессии на востоке Украины количество поступающих начало заметно сокращаться. Да, в 2014 году 291,6 тысяча абитуриентов были зачислены в вузы, а 247 тысяч человек в том году закончили школу.

Государство с уменьшением количества поступающих сокращало и количество государственного заказа:

2014/15 годы – 119,3 тысяч бюджетных мест на бакалавриат;

2015/16 годы – 97 тысяч бюджетных мест на бакалавриат;

2016/17 годы – 90,8 тысяч бюджетных мест на бакалавриат;

2017/18 годы – 82,7 тысячи бюджетных мест на бакалавриат;

2018/19 годы – 78,9 тысяч бюджетных мест на бакалавриат

2019/20 годы – 79,9 тысяч бюджетных мест на бакалавриат;

2020/21 годы – 84,6 тысячи бюджетных мест на бакалавриат.

В то же время в прошлом году МОН выделило рекордное количество бюджетных мест на магистратуру – 6 тысяч. Поэтому, в 2020 году наблюдалось увеличение количества поступающих.



Как с годами менялось количество абитуриентов в вузах / Инфографика "Слово і діло"

Уже на шестой год войны государство наладило упрощенное поступление для внутренне перемещенных лиц, и еще 277,1 тысяч абитуриентов смогли подать документы в вузы.

К слову, в МОН рассказали, что до начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях учились более 124 тысяч студентов. Однако им пришлось перевестись.

Также из-за войны на Донбассе в Донецкой области повредили по меньшей мере 93 учебных заведения, в Луганской области – 26 заведений.