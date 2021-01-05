С 5 января началась регистрация на пробное ВНО, а будущие абитуриенты уже думают, куда подавать документы и какие предметы выбрать для ВНО. Об изменениях во вступительной кампании в 2021 году и основных деталях и датах вступления – читайте в материале.

Еще в октябре Министерство образования и науки Украины обнародовало приказ об утверждении условий приема на обучение в вузы в 2021 году. Так, основной этап вступительной кампании проведут, как обычно, в июле, сообщает 24 канал.

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Основные даты вступительной кампании в 2021

Уже с 1 июля абитуриенты смогут создать электронный кабинет и загрузить в него документы. Отметим, что для того, чтобы его создать, нужно иметь в наличии хотя бы один действительный сертификат ВНО и украинский аттестат о полном среднем образовании.

Подать документы в учреждения высшего образования можно будет с 14 июля 2021 года. На специальности, требующие исключительно сертификаты ВНО, подача заявлений продлится до 23 июля (включительно, до 18 часов).

Абитуриентам, которые для поступления должны пройти собеседование, сдать вступительные экзамены или творческие конкурсы, надо подать документы не позднее 16 июля (до 18 часов).

Отметим, что вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться с 1 по 13 июля включительно. Также в период с 14 по 23 июля могут проводиться дополнительные cecсии экзаменов, творческих конкурсов для абитуриентов.



Вступительные экзамены для абитуриентов / Фото "Погляд"

Интересно, что в 2021 году установлено ограничение на количество заявлений, которые абитуриент может подать на "контракт" (небюджетные конкурсные предложения). Так, в этом году их количество – не более 30.

Формирования рейтинговых списков абитуриентов, поступающих на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов будут не позднее 28 июля. Зачисление поступающих будет проводиться 9 августа.

Новые возможности для абитуриентов

Кроме уже привычной возможности электронной подачи документов, абитуриенты смогут в режиме онлайн выполнять и условия зачисления в вузы с помощью квалифицированного электронной подписи абитуриента. Это поможет значительно уменьшить очереди в приемных комиссиях.

Также подавать заявления через электронный кабинет смогут и те абитуриенты, которые имеют действительные сертификаты ВНО и желающие продолжить обучение после полученного уровня младшего специалиста.

Какие предметы ВНО нужно сдавать

Многие специальности в этом году расширили перечень предметов, которые могут быть использованы абитуриентом как третий конкурсный. Добавим, что обязательным для поступающих является лишь ВНО по украинскому языку и математике. Последний будут проходить на том уровне, на котором изучали этот предмет в школе (стандарт или профильный).

Кроме того, в этом году абитуриенты могут сдавать ВНО как по украинскому языку и литературе, так и исключительно по украинскому языку и обязательным для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления остается сертификат ВНО с обеих дисциплин.

Сертификаты ВНО предыдущих лет. Действительными в 2021 году будут сертификаты ВНО за 2018, 2019, 2020 и текущие годы, причем абитуриенты смогут выбирать, сертификат какого года и по какому предмету им подавать.

Основные даты ВНО в 2021 году – можно увидеть здесь.

Вступление в магистратуру

В 2021 году все поступающие в магистратуру должны будут составить ЕВЭ (Единый вступительный экзамен) по иностранному языку. Кроме этого, ЕПВИ (Единое профессиональное вступительное испытание) в формате ВНО для поступления на юридические специальности остается.

Действительными для вступления будут сертификаты ЕВИ 2020 и 2021 годов, в то же время результаты ЕПВИ будут рассматриваться комиссиями исключительно за 2021 год.

Весовой коэффициент Единого вступительного экзамена по иностранному языку и в дальнейшем определяется руководством ЗВО, и должен составлять не менее 25% общего балла.

Регистрация на ЕВЭ и ЕПВИ начнется 11 мая и продлится до 3 июня, а проведение тестирований запланировано на 30 июня и 2 июля соответственно.

Основные новации вступления 2021 / Фото Министерство образования и науки

Вступление в техникумы и колледжи

Вступительная кампания в учреждения профессионального предвысшего образования также претерпела определенные изменения. Согласно приказу МОН об утверждении условий приема на обучение в техникумы и колледжи в 2021 году, поступающие смогут пройти творческие конкурсы и сдать вступительные экзамены еще до подачи документов в избранное заведения.

Период проведения вступительных экзаменов по сравнению с прошлым годом теперь длиннее, что позволит учреждениям лучше организовать вступительную кампанию, соблюдая все противоэпидемические мероприятия.

Вступительная кампания в учреждения профессионального предвысшего образования начнется в конце июня 2021 года.