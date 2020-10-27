В Министерстве образования и науки утвердили новые условия приема на обучение в вузе на 2021 год. Так, основной этап вступительной кампании начнется в июле. Главные даты о начале и завершении вступления – читайте в материале.

В приказе МОН указаны сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение.

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Поступление на бакалавриат в 2021 году

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 июля 2021 года. Зато прием заявлений и документов начнется через две недели – 14 июля.

Когда завершится прием заявлений:

16 июля – для лиц, поступающих на основе вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

– для лиц, поступающих на основе вступительных экзаменов или творческих конкурсов. 23 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были составлены с 1 по 13 июля.

Отметим, что вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться с 1 по 13 июля включительно. Также в период с 14 по 23 июля могут проводиться дополнительные cecсии экзаменов, творческих конкурсов для абитуриентов.

Сроки регистрации для участия во вступительных экзаменах и творческом конкурсе определяет приемная комиссия учреждения высшего образования.

Формирование рейтинговых списков поступающих, поступающих на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов будут не позднее 28 июля.

Абитуриенты, которые пройдут на бюджет, должны подать документы для зачисления на места государственного или регионального заказа до 18 часов 2 августа 2021 года. Зачисление поступающих будет проводиться 9 августа.

Основные даты ВНО в 2021 году – можно увидеть здесь.

Поступление на магистратуру в 2021 году

Регистрация поступающих для сдачи единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного испытания начинается 11 мая и заканчивается 3 июня.

Однако, составление дополнительных профессиональных вступительных испытаний для тех, кто поступает на основе бакалавриата по другой специальности, начинается 11 мая и заканчивается 29 мая.

Для абитуриентов, поступающих на основе вступительных экзаменов прием заявлений и документов начинается 22 июня и заканчивается 25 июня.

Основная сессия единого вступительного экзамена проводится 30 июня. Основная сессия единого профессионального вступительного испытания состоится 2 июля. А регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов – 1 июля.

Для лиц, поступающих на основе результатов ЕВЭ и профессионального вступительного испытания прием заявлений и документов начинается 15 июля, а заканчивается – 23 июля. Вступительные испытания будут проводиться с 19 июля по 30 июля.

Рекомендации для зачисления на бюджет предоставляются не позднее 2 августа. Приказ о зачислении издается 12 августа.

Добавим, что в МОН заверили, что почти все поступающие смогут подавать заявления на поступление в электронном виде. Для регистрации электронного кабинета нужно иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании.

Минобразования также планирует создать возможность для поступающих подавать документы на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет с использованием е-подписи. Как будет проходить конкурс на разные специальности – читайте здесь.