24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и важные события недели, которые произошли в украинском образовании.

Как будут открываться школы с 1 сентября

МОН советует школам подготовиться к дистанционному обучению в случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Как это организовать? Можно совместить онлайн-занятий через Zoom, Skype и т. п. или заранее записать видеоуроки или презентации от учителей или из внешних образовательных ресурсов и т.д.

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Также в Минздраве заявили, что руководство школ должно следить за школьниками и самостоятельно выявлять случаи респираторных заболеваний у детей.

Интересно, что в Ивано-Франковске, по словам мэра, все школы будут открыты, независимо он решений Кабмина относительно карантина или разделения регионов на зоны. Они откроются 1 сентября. Киевские школы также начали подготовку к новому учебному году. Какие меры принимают директора заведений – читайте в материале.

Наставления МОН по обучению в 2020 году

В МОН заявили, что в первые месяцы нового учебного года в школах могут проверяться знания, которые дети усваивали при дистанционном обучении. Это будут делать благодаря корректирующему обучению.

Также В МОН объяснили, как выставлять оценки ученикам. В частности, важно учитывать все виды учебной деятельности ученика в течение изучения темы. Семестровое оценивание будет осуществляться на основании тематических оценок, а годовое – на основании семестровых оценок. Но оно не обязательно должно быть средним арифметическим от оценок за I и II семестры.

В министерстве добавили, что учителя могут планировать свою работу в произвольной форме. Например, педагог может переносить темы уроков, в соответствии с тем, как ученики усвоили учебный материал, и самостоятельно определять количество часов на изучение отдельных тем.

В ведомстве разработали профессиональный стандарт директора школы. Так, он должен свободно владеть украинским языком, иметь высшее образование и стаж педагогической и/или научно-педагогической работы.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала

Поступление-2020 и обучение в университетах с 1 сентября

13 августа начался прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавриат. Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты.

А еще в этом году для абитуриентов из временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок для поступления на бюджет в высшие учебные заведения. Конечный срок подачи заявления на вступление – 23 октября.

Отметим, что заявления можно подавать до 22 августа или до 16 августа – тем поступающим, которые проходят творческие конкурсы или сдают вступительные экзамены вместо ВНО в вузе.

Как будет проходить обучение в университетах Украины? Кабмин разрешил учреждениям высшего образования самостоятельно выбирать формат обучения для студентов с 1 сентября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что начать занятия в университетах желательно в разные даты: для первокурсников – с 7 до 15 сентября; для студентов старших курсов – с 1 сентября; для магистров – с 11 до 15 сентября.

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Также в правительстве приняли изменения, которые позволяют абитуриентам и лицам, обучающимся в учебных заведениях, въезжать и выезжать из временно оккупированного Крыма без обязательной самоизоляции.

МОН и Минздрав выдали рекомендации по организации образовательного процесса в университетах Украины. В частности, студенты должны носить маски в общежитии, если находятся вне комнат и пользоваться антисептиками. А все наставления ведомств должны выполнять собственники, руководители и субъекты хозяйственной деятельности.

Другое

Интересно, что на этой неделе в связи с протестами в Беларуси поднялся скандал о том, что Александр Лукашенко до сих пор является почетным доктором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Поэтому, выпускники и студенты этого вуза просят ректора и членов ученого совета КНУ отменить это звание президента Беларуси. Ученый совет пообещал рассмотреть этот вопрос.