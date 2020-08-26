С 13 по 22 августа в Украине длился основной этап вступительной кампании – абитуриенты подавали электронные заявления на поступление в учреждения высшего образования. Известно, что было зарегистрировано более 1 миллиона е-заявлений на бакалавра и магистра. Какие специальности и вузы стали самыми популярными – читайте ниже.

Известно, что во время вступительной кампании е-заявления подала почти 191 тысяча абитуриентов, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом году, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

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Сколько заявлений в ВУЗ можно было подать? Кроме 5 заявлений на места государственного заказа, поступающие могли подать неограниченное количество заявлений на контракт. Поэтому по данным ГП "ИнфоРесурс" на одного поступающего в 2020 году приходится в среднем 5,26 заявлений.

Какие вузы и специальности стали самыми популярными в 2020 году

Будущие бакалавры активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Так, в десятку по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность – 014 "Среднее образование".

А возглавили рейтинг самых желанных вузов Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и КПИ им. И. Сикорского.

Топовые специальности по количеству поданных заявлений:

Право – 116 тысяч;

Менеджмент – 92 тысячи;

Филология – 76 тысяч;

Компьютерные науки – 63 тысячи;

Среднее образование – 62 тысячи;

Экономика – 50 тысяч;

Инженерия программного обеспечения – 47 тысяч;

Финансы, банковское дело и страхование – 46 тысяч;

Психология – 43 тысячи;

Маркетинг – 42 тысячи.

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10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 56 тысяч 336 заявлений;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 46 тысяч 714 заявлений;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 тысяч 268 заявлений;

Национальный университет "Львовская политехника" – 42 тысячи 451 заявление;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 40 тысяч 818 заявлений;

Национальный авиационный университет – 33 тысячи 56 заявлений;

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 27 тысяч 775 заявлений;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 27 тысяч 625 заявлений;

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 23 тысячи 541 заявление;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 тысячи 13 заявлений.

Добавим, что в 2020 году в Украине оценили деятельность университетов. Так, среди двухсот высших учебных заведений рейтинг возглавляют КПИ им. Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Сумской государственный университет.

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Когда абитуриенты узнают, прошли ли на бюджет? До 27 августа поступающие получат информацию, прошли ли они на места государственного или регионального заказа. Напротив того заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".