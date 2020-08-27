27 августа обнародуют результаты, кто из абитуриентов прошел на бюджет в вуз. После этого абитуриенты должны подать за несколько дней оригиналы документов в вузы.

Где можно увидеть, прошел ли поступающий на бюджет? В электронных кабинетах абитуринтов напротив того заявления, по которому они прошли на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению", сообщает пресс-служба МОН.

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После этого поступающие должны подать оригиналы документов в вуз. Это надо сделать до 18 часов 31 августа.



Какие документы нужно подать:

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фото размером 3Х4;

заявление на вступление (для тех поступающих, которые подавали заявления через электронный кабинет);

другие документы, предусмотренные правилами приема в конкретном учреждении.

Отметим, что в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса в Украине абитуриенты могут подать документы в ЗВО через электронную почту, подписав соответствующие сканкопии квалифицированной электронной подписью (КЭП/ЭЦП), или отправить обычной почтой (с описью вложений).

​Так, абитуриенты, которые подавали е-заявление и прошли на бюджет, должны создать из электронного кабинета заявление и подписать КЭП, или же распечатать/написать собственноручно (и подписать) соответствующее заявление на вступление. Зачисление на бюджет состоится 5 сентября.

Как подписать документ элекронной подписью? Если поступающему нужно наложить электронную подпись на документ, то сделать это можно очень легко. Сначала надо загрузить файл подписи и ввести пароль, затем загрузить файл для подписания, подтвердить подписание, в конце – загрузить файл с подписью.

Смотрите видео, как подписать документ электронной подписью:

Тот, кто откажется от бюджетного места или не выполнит требования к зачислению в определенные сроки, не получит государственное место в 2020 году.

Те абитуриенты, которые не прошли на бюджет, напротив своих заявлений будут иметь надпись "Допущено к конкурсу" и будут автоматически участвовать в конкурсе на контракт. Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет сам ЗВО, но в целом зачисление может продлиться до 30 сентября.

Напомним, что 22 августа завершилось представление электронных заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования. Всего было зарегистрировано более 1 миллиона е-заявлений.