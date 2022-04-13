Планируется проведение трех сессий Национального мультипредметного теста. Такую информацию сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Читайте также: Почему поступающим обязательно нужно зарегистрироваться на ВНО, несмотря на его отмену: детали

Напомним, что в результате боевых действий на территории Украины Верховная Рада упростила ВНО для школьников. На сегодня запланирован мультипредметный онлайн-тест. Он будет содержать 60 заданий по украинскому языку, математике и истории Украины и продлится 80 минут.

По данным центра оценки качества образования МОН Украины приняло решение о продлении сроков формирования регистрационных карточек для участия в НМТ до 19 апреля. Вследствие этого сотни желающих ежедневно получают возможность участвовать во вступительной кампании 2022 года.

На сегодня 321 169 человек прошли полную процедуру регистрации для сдачи вступительного тестирования,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае каждый зарегистрированный участник должен на своей информационной странице обязательно подтвердить желание составлять НМТ и сообщить организаторам о своем местонахождении в июле.

В частности, планируется проведение трех сессий онлайн-тестирования: основной и дополнительной в июле, а также специальной в сентябре. Благодаря такому подходу все абитуриенты смогут поступить в желаемые учебные заведения.

Что будет с ВНО и новый мультимедийный тест: объяснения Натальи Пипы