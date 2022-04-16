Детали объяснила народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

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Национальный мультипредметный тест, на выполнение которого отводится 80 минут, включает 3 блока по двадцать задач:

по украинскому языку,

математике,

истории Украины.

Для участия в мультипредметном тестировании необходимо зарегистрироваться до 19 апреля.

Основные сведения о НМТ / Фото с телеграм канала "Рада"

Следует отметить, что НМТ можно сдавать как в Украине, так и в странах Восточной Европы. Подать необходимые документы, пройти собеседование, творческий конкурс и профессиональное испытание можно дистанционно.

Какие документы понадобятся для поступления / Фото с телеграм канала "Рада"

Добавим, что механизм вступления такой же, как и в прошлых годах. Главное отличие – теперь сертификатов о прохождении ВНО будет не 4, а 1. Также абитуриентам для поступления следует подавать мотивационное письмо.

Особенности вступительной кампании в 2022 году / Фото с телеграм канала "Рада"

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