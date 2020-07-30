Уже с 1 августа поступающие в вузы смогут регистрировать свои электронные кабинеты. Также в этом году абитуриентам следует ожидать большого количества нововведений.

Об этом на брифинге сообщил заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Витренко, сообщает пресс-служба МОН.

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Абитуриенты смогут подавать свои заявления с 13 по 22 августа 2020 года. Поступающие смогут зарегистрировать свой электронный кабинет в течение всего периода подачи заявок. Начнется регистрация электронных кабинетов 1 августа в 10:00.

Как создать электронный кабинет: пошаговая инструкция

Для регистрации кабинета поступающего нужно перейти по ссылке.

На этой странице есть два отдельных кабинета:

Поступление с сертификатом ВНО.

Поступление с сертификатом ЕВИ / ЕФВВ.

Для регистрации кабинета нужно нажать на опцию "Кабинет поступающего".

Для успешной регистрации абитуриенту также нужно заполнить специальную форму и ввести туда свои личные данные:

адрес электронной почты, который одновременно является и логином поступающего;

данные экзаменационного листа;

данные свидетельства/аттестата о полном общем среднем образовании.

После успешной регистрации на электронную почту абитуриента будет отправлено письмо для активации личного кабинета. В случае успешного выполнения указанных в письме рекомендаций, абитуент сможет активировать кабинет.

Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления: смотрите видеоинструкцию

Новации вступительной кампании

Электронные заявления

Нововведением вступительной кампании 2020 является то, что электронные заявления в вузы могут подавать:

бакалавры, которые поступают в магистратуру и сдали единый вступительный экзамен;

льготные категории абитуриентов, имеющие сертификат ВНО 2017-2020 годов.

Перед подачей заявки льготникам нужно обратиться в ВУЗ с соответствующими подтверждающими документами. Тогда их внесут в "Реестр лиц со специальными условиями".

Квоты абитуриентам с оккупированных территорий

Во всех учреждениях высшего образования создадут образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", даже в тех, которые не подчинены МОН. Эти центры будут предоставлять возможность поступающим с неподконтрольных частей Украины поступать в ВУЗы без сдачи ВНО.

В рамках отдельной квоты в конкурсном отборе примут участие поступающие с неподконтрольных регионов Донецкой и Луганской области. Абитуриенты смогут подавать до 5 заявлений и участвовать в конкурсе на бюджетные места. До этого отдельные квоты имели только поступающие из Крыма.

Поступающие с временно оккупированного Донбасса будут подавать документы на бюджет на бакалавриат (а также магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) в 2 этапа:

основной – до 20 августа;

завершающий – до 23 октября.

Абитуриентам, которые вместо ВНО сдают вступительные экзамены

Абитуриенты, которые поступают на бюджет и вместо ВНО сдают вступительные экзамены или творческие конкурсы, обязаны зарегистрироваться в ВУЗах для прохождения вступительных экзаменов. Они должны состояться с 1 по 12 августа.

Абитуриентам, поступающим на контрактную форму, могут установить дополнительные сроки проведения вступительных экзаменов и творческих конкурсов с 13 до 22 августа.