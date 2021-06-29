О новациях вступительной кампании 2021 года рассказал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время пресс-конференции 29 июня. В частности говорилось и об условиях поступления абитуриентов из временно оккупированных территорий.

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Больше категорий могут подать электронные заявления

МОН расширило перечень категорий поступающих, которые могут подавать заявления в электронной форме.

Подавать электронные заявления смогут абитуриенты, которые планируют продолжить обучение после получения младшего специалиста (при наличии сертификатов ВНО),

– заявил Сергей Шкарлет.

Также осталась возможность направить соответствующие сканированные копии документов, используя квалифицированную электронную подпись абитуриента.

Ограниченное количество заявок для контрактников

для поступающих на контракт действует ограничение – до 30 заявлений на контракт включительно;

поступающие на бюджет смогут подать максимум 5 заявлений, как и в прошлом году;

абитуриенты, которые получат бюджетные места по результатам конкурса, но захотят, чтобы другие их заявления принимали участие в конкурсе на контракт, должны сообщить об этом приемной комиссии при подаче оригиналов документов – написать соответствующее заявление или поставить отметку в электронном кабинете. Иначе эти заявления исключат из конкурса на контракт.

Частные вузы смогут получить госзаказ

Согласно изменениям, частные вузы могли создать в Единой государственной электронной базе по вопросам образования открытые конкурсные предложения.

То есть впервые частные высшие учебные заведения смогут получить государственный заказ на подготовку специалистов, если поступающие выберут их,

– пояснили в МОН.

Поступление на профессиональное предвысшее образование: сроки

На основе 9 класса

29 июня – 13 июля – прием документов в учреждения профессионального предвысшего образования;

дополнительный прием документов заведение определяет своими правилами, и при условии дополнительного зачисления не позднее 31 августа;

14 июля – 24 июля – вступительные экзамены и творческие конкурсы;

27 июля не позднее 12:00 – обнародование рейтинговых списков;

29 июля в 12:00 – подача оригиналов документов по бюджетному или региональному заказу;

31 июля не позднее 18 часов – зачисление поступающих по государственному или региональному заказу;

не позднее 3 августа – за средства физических или юридических лиц;

не позднее 9 августа – перевод на вакантные места госзаказа лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц.

Для поступающих на основе 11 классов на дневную форму получения образования регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов начинается 1 июля.

Прием заявлений и документов – с 14 июля, а заканчивается в 18 часов 26 июля (для поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов и творческих конкурсов) и в 18 часов 2 августа (для поступающих только на основе сертификатов ВНО).

Вступительные экзамены, творческие конкурсы проводятся в несколько потоков с 1 до 13 июля включительно для абитуриентов, поступающих на государственные места и с 14 июля до 2 августа – могут проводить дополнительные экзамены или творческие конкурсы для поступающих на контракт.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы проводятся с 1 по 20 июля включительно, собеседования проводятся с 24 до 29 июля включительно.

До 12:00 5 августа – обнародование рейтинговых списков.

Не позднее 12:00 14 августа – зачисление по госзаказу.

Не позднее 12:00 20 августа – зачисление по контракту.

Поступление на бакалавра или сквозного магистра: сроки

не позднее 24 июня – регистрация для сдачи вступительных экзаменов, творческих конкурсов;

с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;

с 1 по 13 июля (бюджет, контракт), 14-23 июля (только контракт) – сдача вступительных экзаменов (льготные категории), творческих конкурсов;

с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;

до 16 июля – прием для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;

до 23 июля – прием по результатам ГИА, вступительным экзаменам и творческим конкурсам, если они были сданы с 1 до 13 июля;

17 – 19 июля – собеседования;

не позднее 28 июля – обнародование рейтинговых списков;

до 18 часов 2 августа – подача оригиналов документов;

9 июня – зачисление на бюджет;

не позднее 19 августа – перевод на вакантные места госзаказа.

Поступление на магистратуру: сроки

3 июня – завершилась регистрация абитуриентов, которые планируют сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) и единственное вступительное испытание (ЕФВВ) для поступления на обучение для получения степени магистра;

30 июня – основная сессия единого вступительного экзамена;

2 июля – основная сессия единого вступительного испытания;

1 июля – начинается регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов;

с 15 июля до 18 часов 23 июля – стартует прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе результатов ЕВИ и ЕФВВ;

с 19 июля по 30 июля – вступительные испытания, а также дополнительные вступительные испытания для поступающих на основе высшего образования, полученного по другой специальности и для тех, кто уже сдавал ЕВИ;

не позднее 2 августа – рекомендации к зачислению по госзаказу;

до 18 часов 7 августа – подача оригиналов документов;

12 августа – приказ о зачислении по госзаказу.

Поступление для абитуриентов из оккупированных территорий

выбрать образовательный центр "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина";

лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре (поступление на бюджет в пределах квоты-2 продлится до 20 августа, на контракт – до 20 сентября);

сдать на базе образовательного центра два экзамена ГИА (по украинскому языку и истории Украины) и один профильный экзамен (который установит вуз).

Кстати, продолжается вступительная кампания в учреждения профессионального образования. Набор продлится до 1 сентября, и в МОН могут его продлить до 1 ноября.