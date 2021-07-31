Великобритания

Украинка Валерия Ковтун 2 года училась в Лондонской школе экономики на специальности "Управление медиа и коммуникациями". Она поступала по программе Chevening от британского правительства.

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Девушка рассказывает, что поступала в эту школу в магистратуру после обучения на бакалавриате в КНУ им. Т. Шевченко и в Германии.

Я всегда хотела поучиться за границей. Начинала с небольших программ, на первом-втором курсе есть много разных длительных, кратковременных тренингов и летних школ,

– призналась Валерия.

Так, сначала она училась в школе в Германии, потом поехала в Прагу на трехнедельную программу для журналистов. И снова на семестр в Германию по программе Erasmus.

Почему студентка выбрала именно Лондон? Девушка говорит, что для нее это город мечты, в котором она хотела поучиться, пожить, увидеть.

"И в Европе это лучший город, где можно было изучить, как работают медиа, это европейская столица главных штаб-квартир различных СМИ – и Reuters, и BBC. И там можно завязать хорошие контакты", – добавляет Ковтун.

Какие документы нужны и условия поступления

По ее словам, условия стипендии такие, что при поступлении нужно уже иметь на руках диплом бакалавра.

Кроме того, потребовалось два года опыта работы. Поэтому, после университета она взяла себе год, чтобы подготовить все документы на стипендию и отдельно на вуз. И просто целый год работала журналистом.



Валерия Ковтун в Великобритании / Фото Life.Liga

Валерия рассказала, что сначала подавалась на стипендию. Но она ее не получила, потому что по возрасту не проходила, поэтому решила подождать, и через год подалась снова.

На стипендию больше сил и времени уходит, чем на поступление в вуз. Подача документов заняла год, – добавляет она.

Какие документы на стипендию нужны:

несколько мотивационных писем (такая история о тебе как о лидере)

два рекомендательных – один от работодателя, другой – академический.

К тому же, нужно отдельно написать мотивационное письмо в вуз.

Цены в Великобритании

Стипендия полностью покрывает расходы на обучение, а это около 23 тысяч фунтов (более 31 700 долларов) в год. Магистратура в Британии длится год. Также там дают средства на проживание и еще стипендию платят ежемесячно.

Цена за проживание в общежитии была примерно 800 фунтов в месяц (более 1 100 долларов). И как минимум 300 фунтов (414 долларов) шло на жизнь.

Формат обучения

В университете есть несколько обязательных предметов и курс по статистике и теории. Еще несколько курсов студенты могут выбрать по желанию. "Относительно трудоустройства, там есть спецслужбы, которые помогают студенту найти работу, если он придет и скажет, что ему это нужно", – подытожила Валерия.

Франция

Дочери Леси Конобы – Анна и Юлия учатся в высших школах в Париже. Срок обучения – пять лет. Старшая дочь поступала в 2017 году, младшая – в 2020 после 11 класса в Украине.

Высшие школы мы рассматривали из-за того, что там лучше качество образования, чем в европейских университетах. Поэтому, если есть возможность учиться в высшей школе, европейские дети выбирают их,

– говорит Леся.

Мама добавляет, что поиски учебного заведения во Франции надо начинать как минимум за год до поступления. Ведь есть некоторые школы, где нужно сдавать экзамены за год до поступления.

Цены за обучение и жилье

Высшие школы во Франции обычно платные. Поэтому туда не все могут попасть. В некоторых стоимость зависит от доходов родителей. "Мы подавали документацию о доходах, и они, исходя из этого, рассчитали стоимость обучения за год", – сказала она. В то же время в школе младшей дочери есть фиксированная сумма за год и она не зависит от доходов родителей.

Цены

где не зависит от доходов родителей – 6 500 евро в год,

где зависит – 17 тысяч евро в год.

"Мы не платим такую ​​стоимость, потому что дочь стала стипендиатом президентской программы и большую часть обучения ей оплачивает программа, мы же доплачиваем за проживание в кампусе. Но мы все равно подавали документы о доходах", – признается Леся Коноба.



Дочь Леси Конобы / Фото Life.Liga

Старшая дочь проживает в кампусе на территории школы, это стоит 390 евро в месяц. Младшая – в студенческих апартаментах, а это около 600 евро в месяц.

Какие документы нужны

Все посольства требуют свидетельство о рождении. Если оно заламинированное – перевыпустить. И сделать апостиль этого свидетельства в министерстве.

Также в Украине есть Campus France, где студенты должны обязательно пройти собеседование. Они заодно могут дать рекомендации и советы относительно документов.

В идеале все начать выяснять надо за год. Америка-Канада – за два года лучше. Если ребенку нет 18 лет, то нужно, чтобы был опекун до 18 лет. И здесь нужны еще заявление и разрешение на выезд от опекуна,

– добавляет Леся.

Кроме того, в посольстве просят финансовые документы о суммах на карточках. Сейчас у семьи в условиях, чтобы на карточке было 615 евро в месяц. Также подтверждение места проживания, например согласование от школы.

Условия поступления и обучения

Дочери сдавали французские экзамены – что-то вроде украинского ВНО. А в одной из школ нужно было еще и досье на родителей и ребенка. Также просят, чтобы учителя написали рекомендательные письма – учитель отдает это в запечатанном конверте, и ученик не видит, что о нем написали.

Большую роль играет мотивационное письмо от абитуриента. Его просят предоставить все учебные заведения. Оно влияет на решение о зачислении. В то же время средний балл из украинских школ не играется высокой роли, больше интересуют оценки за последние 3 года.

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"В школу, где старшая дочь, нельзя поступать сразу после 11 класса. Ребенку надо или три года отучиться в университете, или пройти специальную программу Préparé. Это двухлетняя подготовка к поступлению в высшие учебные заведения", – говорит мама.

Так, старшая дочь поступала после 12 лет школы и французского тестирования ВАС. И потом был конкурс. У младшей дочери эти два года интегрированы в высшую школу, и она будет учиться все 5 лет в одном месте. Но у нее не очень большой конкурс, потому что это специализация IТ.

Кроме того, школа помогает потом с работой, предлагает стаж по практике, пройденной во время обучения. С этими высшими школами любят работать крупные фирмы, зная, что там высокое качество обучения.

Украинка добавляет, что во Франции интересно организована студенческая жизнь. У них есть много ассоциаций, куда можно поступать. Например, с дизайнерами сотрудничать. И если ты член какой-то ассоциации – у тебя есть скидки, бонусы и т.д.

США

Дочь Олега Василевского Анна в 2021 году поступила в американский вуз. Она должна учиться там 4 года.

В сентябре мы с дочкой начали рассматривать вузы США. Я полгода ежедневно помогал дочери готовиться к поступлению: смотрели вебинары, искали университеты. В целом мы подались в 40 университетов. И получили письма от 12 университетов, что ее зачислили,

– говорит Олег.

Цены на обучение

Год обучения в США стоит 52 тысячи долларов. Но один из университетов в Атланте дал Анне большую сумму, чтобы она могла учиться. Ее зачислили на программу для студентов, которые хотят учиться больше, чем другие. В эту программу входит 1 500 студентов.

"Все университеты, куда она подавалась, предложили ей не менее 50% оплаты. Но даже такую ​​сумму мы не могли потянуть. Этот университет нам покрыл около 80% оплаты. И она еще получает стипендию", – говорит папа.

Условия поступления и обучения

Университеты 50% смотрят на оценки, когда принимают решение давать гранты или нет, а 50% – на то, какой человек. Поэтому важно доказать, что ты способный и достойный. "Мы учились писать эссе, она сдавала много экзаменов на знание языка – IELTS и др. Также мы сняли видео-резюме. И в части университетов были в восторге", – добавляет Василевский.



Олег Василевский с дочерью Анной / Фото Life.Liga

По его словам, американцы хотят брать на обучение тех, у кого есть своя интересная история, кто является личностью. Также надо иметь хороший средний балл из украинской школы и сдавать американское ВНО.

Олег Василевский уверяет, что после окончания университета у дочери будет степень бакалавра. Университет предлагает далее магистерскую программу. Этот вуз быстро растет и у них есть различные активности для развития молодежи.

Германия

Украинка Карина учится в Енском университете Германии на медика.

Я выбрала для поступления Германию прагматично. Мечтала учиться за рубежом, с 5 класса изучала немецкий. Одним из важнейших преимуществ было для меня бесплатное обучение в государственных учреждениях,

– говорит девушка.

Поэтому она уже в 18 лет переехала в Германию. Сначала посещала частную школу немецкого языка, параллельно рассылала документы почти во все государственные университеты.

Условия поступления и документы

По ее словам, с украинским аттестатом направления вступить в иностранный вуз невозможно, сначала надо было закончить Studienkolleg.

Для поступления сначала нужно подать заявку в университет, где должны проверить документы и аттестат, а оттуда уже направляли на вступительные в колледж, если ты выполнил условия.

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Когда Карина поступала, обязательно нужно было иметь хотя бы уровень B1 немецкого и золотую медаль из Украины. "Меня пригласили на экзамен в два колледжа, там мы сдавали математику и немецкий. Конкурс был большой", – говорит она.



Карина во время учебы в медицинском вузе / Фото Life.Liga

В колледже есть четыре курса, которые студенты выбирают в зависимости от того, на каком факультете хотят учиться.

Перед поступлением в вуз надо собрать следующие документы:

средняя оценка из колледжа;

оценка по ФСП (Feststellungsprüfung – экзамен, который должен подтвердить способность ребенка учиться в вузе);

пересчитаный на немецкую систему балл по украинскому аттестату;

и подтверждение, что у абитуриента знание немецкого языка на уровне С1.

Это все считается вместе, и потом с этим результатом можно отправлять документы в немецкие вузы. Я подавалась во все государственные и получила одно приглашение из Йенского университета. Дополнительных экзаменов из вуза не было,

– признается Карина.

Она добавляет, что для поступления должны быть высокие баллы, потому что конкурс в медицинский вуз на первый курс большой, а мест для иностранных абитуриентов выделяют мало.

Цены

Обучение в государственном вузе Германии бесплатное. Но все обязаны оплачивать семестровый взнос – около 250 евро дважды в год (для немцев и иностранцев одинаково). В эту сумму входит скидка на питание в школьной столовой, бесплатный проезд в транспорте и тому подобное.

"Единственное, за что должен платить, – проживание в Германии. По закону, ты обязан иметь достаточно средств каждый раз, когда продлеваешь визу студента. В целом, прожиточный минимум сейчас около 800 евро в месяц. Студенты могут подрабатывать", – говорит девушка.

Условия и формат обучения

На медфакультете обучение длится шесть лет. За это время студент сдает три госэкзамена. Эта система называется Staatsexamen, она действует для фармацевтов, дантистов, учителей и юристов.

Кроме того, в Германии никто не списывает на экзаменах, здесь с этим строго. Для сдачи государственных экзаменов у тебя есть три попытки, если не сдаешь – тебя отчисляют и ты не имеешь больше права учиться на медицинском факультете в Германии.

Китай

Дмитрий Гордеев учится в Шанхайском транспортном университете на специальности "Бизнес китайский язык".

Он окончил в Украине гимназию восточных языков именно на специальности "Китайский язык". А для обучения получил три премии от посольства КНР после того, как выиграл международный конкурс "Мост китайского языка". Поэтому для поступления ему нужно было выбрать вуз, пройти собеседование и поступить.

Учебное заведение выбирали по системе от министерства образования КНР, где собран список университетов со всеми данными, условиями поступления и обучения. Попасть в Шанхай было в приоритете, так как местные университеты являются более престижными,

– заверил Гордеев.

Документы и поступление

Абитуриенты для поступления в вуз Германии должны собрать:

паспорт;

аттестат (или нотариально заверенная и переведенная на английский справка с оценками за 10 класс и первое полугодие 11 класса).

У Дмитрия за время обучения вышло три диплома, три премии и три кубка. И после того Институт Конфуция рекомендовал министерству образования КНР и посольству посодействовать выдаче государственной стипендии.



Дмитрий Гордеев в университете / Фото Life.Liga

"Университет в свою очередь сначала принимает документы: смотрит анкеты, дипломы, достижения, отбирает лучших и формирует список абитуриентов. И назначают время для собеседования", – добавляет студент.

По его словам, собеседование проводили в Skype на китайском. Оценили уровень владения языком, насколько его хватит, чтобы учиться в университете. 4-го уровня HSK достаточно для поступления.

Цены

Стипендия полностью покрывает обучение и проживание. Плюс до 400 долларов выдают дополнительно ежемесячно. За свой счет придется делать только визу и покупать авиабилеты.

Обучение в университете за год стоило около 25 тысяч юаней (более 3 800 долларов) на 2017 год. За проживание сначала надо заплатить самому, но университет затем возмещает сумму.

Обычное общежитие стоит 4 тысячи юаней за семестр (более 616 долларов), если в комнате двое. Если в комнате живет только один студент – 7 или 8 тысяч юаней (1 080 – 1 230 долларов). А в лучшем общежитии – 10 000 – 11 000 юаней (1 550 – 1 700 долларов).

Формат и условия обучения

В Шанхайском транспортном университете довольно насыщенная программа: