В июне 2021 года учреждения профессионального образования начнут принимать заявления от абитуриентов. Какие документы нужно подавать в приемную комиссию, можно ли после профтеха вступать в вуз и когда завершается прием заявлений – читайте в материале.

В МОН отметили, что они сейчас готовят изменения в правила приема, чтобы поступающие могли подать документы дистанционно.

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Так, уже в июне-июле правительство должно утвердить и обнародовать объемы бюджетных мест для абитуриентов, которые планируют вступить в профтехи.

Какие документы нужно подать для поступления

Нужно ли для вступления в профтех сдавать ВНО? Нет, не нужно, но абитуриенты могут сдавать вступительные экзамены.

Прием абитуриентов осуществляется по следующим критериям:

по рейтинговому списку;

по результатам собеседования;

по среднему баллу школьного свидетельства;

по результатам вступительных испытаний;

по другим критериям, которые не противоречат украинскому законодательству.

Учреждения профобразования определили перечень документов, которые ученик должен подать обязательно:

заявление,

оригинал или копия свидетельства об окончании 9 или 11 класса,

6 фотографий 3х4,

медицинская справка,

копии документов, подтверждающих право на льготы (при наличии),

копия паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).

Поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно. Но для окончательного зачисления нужно будет подать их оригиналы.

Сроки вступительной кампании в учреждения профобразования

Учреждения самостоятельно определяют сроки приема документов от абитуриентов, однако вступительная кампания должна завершиться до начала занятий, то есть до 1 сентября. МОН может на определенный период продлить вступительную кампанию для донабора студентов на неиспользованные места государственного/регионального заказа.

Для того, чтобы узнать, когда начинается и завершается прием документов, позвоните в выбранное заведение или зайдите на его сайт и получите всю необходимую информацию.

Как выбрать заведение и профессию

Прежде всего надо определиться с профессией, которую вы хотите получить. Для этого, например, можно почитать профориентационные буклеты или пройти специальные тесты. Кроме того, администрации профтехов проводят для поступающих Дни открытых дверей. Перечень таких мероприятий можно найти по регионам на сайте МОН.



Студенты в учреждениях профобразования / Фото np.pl.ua

Далее следует выбрать учебное заведение, в котором можно получить профессию. Информация о перечне профессий есть в реестрах ЕДЕБО или на сайтах учреждений – дополнительно там можно выяснить условия поступления, наличие конкурсных экзаменов и тому подобное.

Можно ли после профтеха поступить в вуз? Да, такая возможность есть. Учащиеся, которые успешно окончили учреждение профобразования, имеют свидетельство о среднем образовании и сдали ВНО, могут поступать в учреждение высшего образования.

Важно! Те студенты, которые получили образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", имеют возможность обучаться по сокращенной программе, поступив на ту же или родственную специальность.

Для бесплатного обучения в вузе надо пройти конкурсный отбор и быть зачисленным на бюджетное место.

Кто может получить льготы при поступлении в профтехи

Для учреждений профобразования выделяют места государственного или регионального заказа, что позволяет учиться там бесплатно. Обычно количество этих мест покрывает запрос поступающих. Поэтому вероятность учиться в профтехе бесплатно достаточно большая.

Но те абитуриенты, которые не попадают на места бюджетного/регионального заказа, могут поступать на обучение по контракту.

Поступить вне конкурса в учреждения профобразования могут:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки,

дети с инвалидностью и лица с инвалидностью, которым не противопоказано обучение по выбранной профессии (специальности);

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

дети, чьи родители погибли или получили инвалидность на угледобывающих предприятиях (при условии поступления в горные профессии, специальности);

дети военнослужащих или правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Добавим, что в 2021 году размер стипендии в учреждениях профессионального образования составляет почти 500 гривен. Ученики определенных категорий также имеют право претендовать на социальную стипендию.

Предоставляется ли ученикам общежитие? Проживание учеников в общежитиях учреждений профессионального образования бесплатно. Поэтому если в структуре профтеха есть общежитие, ученики из других городов при необходимости имеют право проживать там бесплатно в течение обучения.

Где учащиеся проходят практику во время учебы

Большинство заведений имеют договоры о сотрудничестве с работодателями. Сотрудничество предусматривает возможность прохождения производственной практики на предприятиях партнеров.

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Поэтому когда по учебному плану ученик должен проходить практику, заведение спрашивает о наличии свободных мест в бизнес-партнеров и дальше направляет туда учеников.

В то же время ученик может самостоятельно выбрать место для прохождения практики. Если он уже имеет приглашение от предприятия, нужно только сообщить об этом мастеру. После этого заведение сформирует направление на выбранное производство.

Отметим, что производственная практика в профтехах оплачиваемая. Поэтому ученики получают средства за фактически выполненную работу на предприятиях.