Министерство образования и науки разработало проект условий приема, который может изменить некоторые пункты относительно поступления абитуриентов в учреждения высшего образования в 2021 году.

Проект документа обнародован на сайте МОН. Он предлагает несколько новаций, которые после утверждения будут применены при зачислении абитуриентов в вузы в 2021 году.

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Условия приема абитуриентов в вузы в 2021 году

В следующем году подавать заявления через электронные кабинеты смогут все категории абитуриентов, в том числе и на основе младшего специалиста, которые имеют хотя бы один сертификат ВНО.

В МОН планируют ввести возможность выполнения требований к зачислению (в частности, подать оригиналы документов) через электронный кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи абитуриента.

Чтобы поддержать региональные учреждения высшего образования МОН предлагает увеличить вес регионального коэффициента до 1,03 и до 1,05 для специальностей с особой поддержкой.

Кроме того, заведение сможет увеличить вес балла за профессиональное испытание, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.

Также планируется, что заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключать из конкурса на все другие предложения за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить (если планирует учиться больше, чем в одном учреждении образования и т.д.).

Интересно, что в 2021 году впервые ВНО по украинскому языку и литературе можно будет сдать в двух уровнях: только по языку или и по украинскому языку и литературе. Больше об этом – читайте в материале.

Результаты ВНО по украинскому языку будут использоваться для вступления в большинство специальностей, однако для специальностей по гуманитарным знаниям (гуманитарным, филологическим и т.д.) – необходимо будет сдавать ВНО по языку и литературе.

Основной этап вступительной кампании предлагается провести в июле 2021 года.

К слову, в 2021 году в Украине будет несколько изменений относительно проведения ВНО. Так, выпускники могут сдавать ВНО по 5 предметам. Ориентировочные даты проведения внешнего независимого оценивания – с 21 мая по 16 июля.