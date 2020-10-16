Министерство образования и науки утвердило новые условия приема на обучение на 2021 год. В частности, основной этап вступительной кампании состоится в июле, а не августе, как это было раньше, чтобы абитуриенты могли отдохнуть перед началом учебного года.

Об этом сообщил временный глава МОН Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

Интересно Что делать, если вы не сдали ВНО и можно ли тогда поступить на контракт: объяснения и советы

В МОН заверили, что поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с COVID-19, почти все поступающие (в том числе и после колледжа) смогут подавать заявления на поступление в электронном виде.

Для регистрации электронного кабинета нужно иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании.

Министерство образования также планирует создать возможность для абитуриентов подавать документы на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет с использованием е-подписи.

Как будет проходить конкурс на различные специальности:

поступающим на врачебные специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия"):

– для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам (однако, это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175).

– обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будет украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбирать биологию, химию или физику.

поступающим на гуманитарные специальности:

– обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе, поступающие же на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

Добавим, что сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018 – 2020 гг. можно будет использовать для поступления на все специальности.

Также в следующем году для большинства специальностей будет расширен перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как Третий конкурсный предмет.

Даты основной сессии ВНО в 2021 году:

21 мая – тестирование по химии;

24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;

25 мая – по английскому языку;

28 мая – по математике;

1 июня – по украинскому языку и литературе;

4 июня – по истории Украины;

7 июня – по физике;

10 июня – по биологии;

5 июня – по географии.

В МОН ограничили количество заявлений, которые абитуриент сможет подать на контракт – всего не более 30 заявлений. Кроме того, во избежание недоразумений и путаницы, заявления тех поступающих, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения за исключением случаев, когда поступающий сам изъявит желание их оставить.

Что изменится для поступающих на магистратуру? Единый вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру будет обязательным для всех специальностей. Тем не менее, заведение сможет увеличить вес балла за профессиональное испытание, оставив на экзамен по иностранному языку минимум 25%.

В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВЭ 2020-го и 2021 года, результаты единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ) – только 2021 года.