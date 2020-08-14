12 августа президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу некоторых выпускников, которые набрали больше всего баллов на ВНО. О чем они говорили – читайте в материале.

По словам Зеленского, что стереотип, что только в столицах умные дети – ложный, ведь среди выпускников, которые сдали ВНО на максимальные баллы, есть школьники со всей Украины, передает 24 канал.

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О чем говорили выпускники на встрече с президентом

Выпускники отметили, что многие украинцы выезжают за границу, потому что у нас маленькие зарплаты

Зато Зеленский отметил, что Украина имеет 5 лет (пока выпускники будут учиться в ВУЗ), чтобы улучшить жизнь. Это сложно, но есть возможность поднять зарплаты для ученых.

Также школьники отметили, что в Украине только три университета имеют международное сотрудничество. А это на самом деле будет важный опыт для страны.

Глава государства также пообещал сделать все, чтобы Украина как можно скорее стала тем государством, в котором молодежь будет мечтать остаться и достойно прожить всю жизнь, а не искать лучшей судьбы за рубежом.



Выпускники поставили вопрос Зеленскому / Фото с сайта президента

Выпускники отметили, что было бы хорошо, чтобы школы больше сотрудничали с вузами

Еще один школьник сказал, что нужно, чтобы учреждения среднего образования тесно сотрудничали с вузами, чтобы ученикам было понятно, где они в дальнейшем могут учиться, что им делать после школы и т.д.

Зеленский рассказал, как он учился в школе и добавил, что это волновало и его. По его словам, уже с 9 класса ученики начинают думать, куда поступить.

Школьники признались, что им мало олимпиад в школе

Выпускники заверили, что в Украине мало различных олимпиад. Но такие конкурсы тоже нужны, потому что это лучше развивает и учит преодолевать вызовы и тому подобное.

Добавим, что в память о встрече с президентом ученики получили часы и годовой безлимитный абонемент на посещение "Музея науки Малой академии наук Украины", который в сентябре начнет работу на территории ВДНХ.

По каким предметам выпускники получили 200 баллов на ВНО

В 2020 году успешных выпускников, которые лучше всего сдали ЕГЭ, почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Так, 447 участников получили максимальный балл на ВНО – 200.



Предметы, по которым выпускники получили 200 баллов / Инфографика 24 канала