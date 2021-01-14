Всеукраинская школа онлайн стремительно приобретает популярность. Со дня запуска платформы, 11 декабря, зафиксировано почти 8 миллионов взаимодействий. В частности, платформу посещают ученики и учителя, и не только из Украины.

Сегодня на ресурсе зарегистрировано более 86 000 пользователей, и каждый день их количество стремительно растет. Посещают онлайн-школу не только в Украине, сообщает пресслужба МОН.

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Кто посещает онлайн-школу? Всеукраинскую школу онлайн используют в разных странах мира. Кроме активностей с территории Украины, было зафиксировано такие показатели иностранных взаимодействий:

Нидерланды – более 20 000

Соединенные Штаты Америки – около 17 000

Германия – более 7 000

Польша – около 5 000

Немного меньшая активность зафиксирована на территории Великобритании, Турции и Канады.

Какие тенденции развития онлайн-платформы? В Министерстве образования и науки Украины ожидают, что показатели использования платформы будут расти и в дальнейшем.

Сергей Шкарлет, Министр образования и науки Украины, отмечает, что Всеукраинская школа онлайн помогает организовать качественное и равноправное дистанционное обучение для всех школьников.

Что известно о Всеукраинскей школе онлайн

Всеукраинская школа онлайн – это современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учеников 5-11 классов с материалами, которые отвечают государственной программе.

На платформе размещены уроки из 18 основных предметов, построено по принципу микронавчання. Они состоят из видео, конспекта, тестов. Кроме того, учащиеся могут отслеживать учебный прогресс.

Регистрация на платформе позволяет записаться на учебные курсы, просматривать материалы и следить за своими достижениями. После активации учетной записи можно выбрать необходимые курсы обучения.

Отметим, что для того, чтобы пользоваться платформой, необходимо пройти бесплатную регистрацию. Для этого нужно нажать кнопку "Зарегистрироваться", заполнить регистрационную форму и активировать учетную запись с помощью письма, который поступит на электронную почту.