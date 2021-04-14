Уроки во "Всеукраинской школе онлайн" значительно короче, чем в обычной школе. Это позволяет ребенку сосредоточиться.

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Преподаватели признались, что материалы дополняют и их личные уроки. В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что всего на платформе уже загружено 1,5 тысячи уроков.

Там уже принимают участие более 150 тысяч человек. Из них 117 тысяч – учащиеся, 30 тысяч – учителя, а 7 тысяч – слушатели,

– заметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Иоанан.

Она подчеркнула, что слушателями обычно являются родители учащихся.

Качество уроков очень высокое

Платформа стартовала в начале декабря 2020 года. К этому времени ученики имели возможность слушать материал из телевизионных уроков. Однако те отличились замечаниями о наличии недостоверного материала.

"Возникали и ошибки, и ляпы, которые попадали в самое тело урока. Эти все недостатки учтены, что позволяет амбициозно говорить – это эталонные уроки", – сказала директор киевской гимназии №179 Ирина Чернилевская.

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Онлайн-уроки проходят 7 этапов проверки. Над ними работает примерно сотня учителей. Не жалуются на качество нового материала и другие преподаватели.

Запустят мобильные приложения

На старте у организаторов "Всеукраинской школы онлайн" – мобильные приложения, которые можно будет загрузить в смартфон и учиться прямо с телефона.

Приложения уже на самом деле разработаны, все технически готово. Мы налаживаем последние юридические моменты и тоже уже в ближайшие несколько месяцев будет официальный запуск этих приложений,

– отметила Иоанн.

Коротко о "Всеукраинской школе онлайн"