11 декабря МОН совместно с Минцифры запустили платформу "Всеукраинская школа онлайн". За почти три недели там уже зарегистрировалось 36,5 тысячи пользователей.

Сейчас платформой пользуются более 23 тысяч учеников, 10,5 тысяч учителей и около 3 тысяч слушателей. За это время пользователи посетили сайт платформы e-school.net.ua 1,6 миллиона раз, говорится на странице "Всеукраинская школа онлайн" в фейсбуке.

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Кроме того, известно, что на платформу заходят не только из Украины, есть посетители также из США, Нидерландов, Польши, Германии, Великобритании и других стран. "Такая активность еще раз подтверждает, что платформа крайне нужна и помогает справиться с вызовами дистанционного обучения, и не только", – говорится в сообщении.

А уже в 2021 году у "Всеукраинской школы онлайн" запланировано:

дальше наполнять платформу новыми уроками в соответствии с календарным планом, чтобы до конца года охватить всю школьную программу для 5-11 классов;

рассмотреть возможность расширить перечень предметов;

запустить кабинет учителя с возможностью организовывать виртуальные классы и создавать собственные курсы;

работать дальше над инклюзивностью, в частности обеспечить сурдоперевод и звуковые дорожки;

разработать мобильное приложение ВШО.

Добавим, что "Всеукраинская школа онлайн" – это единственная государственная онлайн-платформа для смешанного и дистанционного обучения учеников 5-11 классов. Ее цел – обеспечить равный, свободный и бесплатный доступ к качественному учебному контенту каждому ученику и учителю, где бы он ни находился.

Платформа содержит видеоуроки, тесты и материалы для самостоятельной работы по 18 основным предметам: украинская литература, украинский язык, биология, биология и экология, география, всемирная история, история Украины, математика, алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия, искусство, основы правоведения, природоведение, физика, химия, английский язык и зарубежная литература.