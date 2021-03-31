Правительство приняло решение предоставить дополнительное финансирование для онлайн-платформы “Всеукраинской школы онлайн” в размере 6,7 миллиона гривен. Перераспределенные средства позволят создать дополнительные почти 400 уроков.

Интересно, что средняя стоимость разработки и создания одного урока составляет около 18 тысяч гривен. Поэтому, правительство 31 марта приняло решение о дополнительном финансировании онлайн-платформы.

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Добавим, что в эту сумму входит работа экспертов: стоимость часа их работы составляет около 100 гривен. Так, работа эксперта над одним уроком обычно длится 3 часа.

Так, ожидается, что на работу специалистов для создания дополнительных 399 уроков придется потратить 141,7 тысячи гривен.

Также дополнительные средства получат за счет сокращения расходов по другим направлениям. Отдельно:

проведение летних языковых лагерей для учащихся классов (групп) с обучением на языках национальных меньшинств и учителей (3 миллиона 883 тысячи гривен);

организация и проведение конкурсов, семинаров, совещаний, выставок, конференций, форумов и других мероприятий (951,3 тысячи гривен);

проведение экспертизы учебников для соискателей полного общего среднего образования (2 миллиона 94 тысячи гривен).

Что известно о "Всеукраинской школе онлайн”

Это онлайн-платформа для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5–11 классов и методической поддержки учителей.

Сейчас там насчитывается уже 1260 уроков, еще 660 – находятся на стадии проверки. Пользователи имеют возможность просматривать бесплатные материалы, записаться на учебные курсы и следить за своими достижениями.

Всеукраинской школой онлайн уже пользуются в 103 странах мира. Больше всего учетных записей на территориях США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Польши.

Министр образования Сергей Шкарлет добавил, что вскоре планируют запустить функционал "кабинет учителя", где можно будет приглашать учеников, отслеживать их учебный прогресс и создавать собственные уроки. Также разрабатываются мобильные приложения для устройств IOS и Android.