Всеукраинская школа онлайн: МОН презентовало платформу для учеников
Чтобы ученики получили надлежащую подготовку во время дистанционного обучения Министерство образования и науки запустило "Всеукраинскую школу онлайн" бесплатно на новой платформе.
Минобразования провело 11 декабря презентацию этой новой платформы. Поэтому теперь "Всеукраинская школа онлайн" будет размещать уроки на платформе, а не показывать их по телевизору, сообщает 24 канал.
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Когда платформа начнет работать? Она работает уже с 11 декабря 2020 года. Сейчас там есть около 200 уроков для школьников, а в дальнейшем еженедельно будут добавлять по 100 уроков.
А в январе добавят новый функционал. Там учителя смогут создать свой "класс", пригласить учеников, загружать туда материалы и тому подобное.
Также на платформе можно найти все необходимые материалы. Там собраны видеоконтент, тестовые задания, материалы для учителей, курсы для повышения квалификации учителей и тому подобное.
Над "Всеукраинской школой онлайн" работали более 140 человек, более половины из них – учителя, также около 40 – эксперты.
В условиях распространения пандемии важно обеспечить защиту здоровья и жизни каждого участника образовательного процесса. В то же время процесс обучения не должен останавливаться,
– написал врио министра образования Сергей Шкарлет в телеграмме.
По его словам, актуальность создания образовательной платформы является стратегической необходимостью обеспечения качества обучения и равного доступа к знаниям для всех учеников независимо от места проживания и имеющихся ресурсов.
В МОН заверили, что новая платформа является знакомой для многих учителей и учеников. В частности, многие страны используют эту платформу как свои собственные образовательные национальные платформы.
Презентация платформы "Всеукраинская школа онлайн": смотрите видео
Что известно о платформе "Всеукраинская школа онлайн"
Это платформа для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов и методической поддержки учителей.
Цель "Всеукраинской школы онлайн" – обеспечить каждому украинскому ученику и учителю свободный и бесплатный доступ к качественному учебному контенту.
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Платформа содержит видеоуроки, тесты и материалы для самостоятельной работы по 18 основным предметам: украинская литература, украинский язык, биология, биология и экология, география, всемирная история, история Украины, математика, алгебра, алгебра и начало анализа, геометрия, искусство, основы правоведения, природоведение, физика, химия, английский язык и зарубежная литература.
Дети смогут пользоваться платформой как для обучения во время карантина, так и для ознакомления с темой, которую пропустили в школе из-за болезни или по другим причинам. Для учителей разработаны рекомендации для проведения смешанного и дистанционного обучения.
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