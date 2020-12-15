Недавно Министерство образования и науки представило платформу "Всеукраинская школа онлайн" для поддержки учителей и дистанционного или смешанного обучения учащихся 5-11 классов.

Сейчас материалы на сайте рассчитаны на две недели обучения в соответствии с календарным планом и еженедельно он будет дополняться. "Однако, это нельзя пока назвать полноценной платформой для онлайн-обучения", – сказал эксперт в области образования Николай Скиба изданию "Слово и дело".

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По его словам, эта платформа – это такая резервная копия на случай карантина, если школы не могут реализовать дистанционное обучение самостоятельно.

Это обеспечит минимальный уровень потребностей, но это на случай ситуации с карантином. Это нельзя назвать пока полноценной платформой онлайн-обучения,

– заверил эксперт.

Николай Скиба считает, что дополнительные инструменты онлайн-обучения, которые создадут во время эпидемии, обогатят в будущем образовательный процесс, но такой контент должны готовить непосредственно учителя.

"Как способ отреагировать на вызовы, как антикризисный инструмент – задача выполнена, но чтобы удовлетворить "новую нормальность" – этого мало. Далее следует развивать полноценный контент", – уточнил он.

Эксперт добавляет, что учебный контент лучше создавать не централизованно, а использовать инициативу снизу, чтобы педагоги могли загружать на платформу собственные наработки. "Возможно, даже объявить систему наград за это", – говорит Николай Скиба.

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Но самое важное, по мнению эксперта, должен измениться формат обучения. Успех во многом будет зависеть от готовности учителей и от того, как коммуникационно это будет представлено.

Что известно о платформе "Всеукраинская школа онлайн"

Платформа работает уже от 11 декабря 2020 года. Сейчас там находится более 200 уроков для школьников, а в дальнейшем еженедельно будут добавлять по 100 уроков.

Цель "Всеукраинской школы онлайн" – обеспечить каждому украинскому ученику и учителю свободный и бесплатный доступ к качественному учебному контенту.

Платформа содержит видеоуроки, тесты и другие материалы из 18 основных предметов: украинская литература, украинский язык, биология, экология, география, всемирная история, история Украины, математика, алгебра, геометрия, искусство, основы правоведения, естествознание, физика, химия, английский язык и зарубежная литература.

Дети смогут пользоваться платформой как для обучения во время карантина, так и для ознакомления с темой, которую пропустили в школе из-за болезни или по другим причинам. Для учителей разработаны рекомендации для проведения смешанного и дистанционного обучения.