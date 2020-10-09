Министерство образования и науки совместно с Министерством цифровой трансформации и международными партнерами сейчас обсуждают вопрос о провождении проекта “Всеукраинская школа онлайн”. Теперь она заработает на онлайн-платформе.

Об этом сообщила прессслужба Министерства образования и науки.

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Так, новая платформа создана на базе OpenEdX, на которой уже успешно работают такие образовательные ресурсы, как Прометеус и EdEra. Поэтому функционал является знакомым для многих учителей и учеников. Многие страны используют эту платформу как свои собственные образовательные национальные платформы.

Известно, что на этой платформе будут собраны видеоконтент, тестовые задания, материалы для учителей, курсы для повышения квалификации учителей и тому подобное.

Отметим, что уже есть демо-версия соответствующей платформы, которая готова к наполнению контентом. Сейчас идет организация создания контента.

Также МОН ведет переговоры с международными партнерами относительно поддержки проекта "Всеукраинская школа онлайн" и привлечения к нему всех заинтересованных.

К слову, "Всеукраинская школа онлайн" стартовала 6 апреля 2020 года во время карантина. Так, сначала на центральных телеканалах транслировались только уроки для 5-11 классов, а впоследствии запустили онлайн-уроки для начальной школы. Трансляция уроков длилась 10 недель.