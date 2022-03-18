Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на стипендии студентам

Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на выплаты стипендий студентам, получающим высшее образование. Это позволит выплатить академические и социальные стипендии.

Благодаря совместному проекту Минобразования и Всемирного банка предоставляется финансирование в размере почти 100 миллионов долларов для возмещения бюджетной программы в секторе высшего образования.

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Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования. Сумма в размере почти 100 миллионов долларов позволит в этом учебном году выплачивать:

академические стипендии для 172 тысяч студентов,

социальные стипендии для 50 тысяч студентов.

Финансовое учреждение пояснило, что российское вторжение в Украину, которое до сих пор продолжается, принесло неописуемые страдания в украинские семьи, и многие семьи не могут поддерживать образование своих детей.

Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном итоге будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения,

– считают во Всемирном банке.

Добавим, что ранее сообщалось, все научно-педагогические работники, которые находятся на связи и проводят обучение в условиях военного положения, будут получать зарплату. А студентам в это время будут выплачиваться стипендии.