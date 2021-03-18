С 15 марта в Украине началась Всемирная неделя денег. В это время традиционно проводятся различные мероприятия, направленные на развитие финансовой осведомленности среди детей и молодежи.

Заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка в эфире Украинского радио рассказала, почему финансовая грамотность является важным навыком в современном мире.

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Какие преимущества имеет финансово грамотный человек

Всемирную неделю денег ввели еще в 2012 году, и уже несколько лет Украина также принимает участие в различных тематических мероприятиях. Целью движения является популяризация ответственного отношения к деньгам и сбережениям.

Финансовая грамотность позволяет развить важные практические жизненные навыки, в частности умение экономить, инвестировать и занимать деньги. Кроме этого, обучение грамоте помогает человеку больше узнать о своих финансовых правах.

Уровень финансовой грамотности украинцев

Согласно результатам последнего исследования USAID 2019 года, Украина занимает последнее место в рейтинге финансовой грамотности, то есть получила самый низкий балл, который вычисляется по специальной методике.

Хотя индекс финансовой грамотности украинцев находится наравне с поляками (11,6 пунктов), в Польше немного лучше ситуация относительно денежной защиты граждан со стороны государства.

Большинство украинцев вообще не имеют сбережений и не создают для себя "финансовой подушки", которая составляла хотя бы 10 процентов ежемесячного дохода. Этому предшествуют объективные обстоятельства, в частности сравнительно низкие доходы населения.

В рамках проекта USAID в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины организация ввела факультативный предмет "Финансовая грамотность" для учеников старших классов. Экспериментальный период уже пройден, и уроки предусмотрено новой типовой образовательной программой, однако школы смогут включать предмет опционально, то есть по желанию.

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Критерии финансовой грамотности

Юлия Витка советует проверить уровень своей финансовой грамотности, попробовав дать ответы на следующие вопросы:

Что такое инфляция?

Как правильно посчитать процент от суммы?

Чем отличаются простые и сложные проценты?

Куда обращаться, если мои финансовые права нарушили?

Что такое реальная процентная ставка по кредиту?

Если хотя бы на один вопрос вам сложно ответить, то стоит пытаться улучшить свои знания, воспользовавшись различными учебными материалами, или просмотрев информацию на вебсайте Всемирной недели денег.

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