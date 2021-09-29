Во всех школах Украины проходит национальный урок памяти трагедии Бабьего Яра: видео

Во всех школах Украины массово проводят национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. К проведению урока присоединились известные культурные и общественные деятели. МОН даже обнародовало видео такого урока.

В начале онлайн-урока выступил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Он отметил, что 29 сентября – 80-я годовщина одной из самых ужасных трагедий Холокоста – массовых расстрелов мирного населения в Бабьем Яру в Киеве.

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По его словам, эту страницу истории уже невозможно исправить, так как трагедия произошла. Однако сейчас украинцы могут достойно и искренне почтить память о невинных жертвах.

Для этого мы должны работать над выработкой стойкого, негативного отношения к фактам дискриминации, пренебрежения человеческим достоинством и посягательств на священное право человека – право на жизнь. Поэтому проведение национального урока памяти в каждой школе очень важно,

– сказал Шкарлет.

Министр убежден, что урок должен раскрыть сущность трагедии Холокоста в Украине и осветить тему расстрелов в Бабьем Яру. Так, молодежь сможет извлечь этические и моральные уроки из трагедии, которая изменила ход истории.

Смотрите научный урок памяти к трагедии Бабьего Яра:

Добавим, что в киевской школе №234 запланировано участие музыканта Святослава Вакарчука. Он присоединился к уроку и обсудил с учениками тему трагедии Бабьего Яра.

Национальный урок к трагедии Бабьего Яра с участием Вакарчука / Фото 24 канал



Отметим, что трагедия в Бабьем Яру произошла в сентябре 1941 года. За два дня – 29 и 30 сентября – на окраине Киева расстреляли 33 771 человека. Это была одна из крупнейших массовых акций уничтожения мирного населения во время Второй мировой войны.

День памяти погибших в Бабьем Яру отмечают ежегодно. Это происходит накануне иудейского праздника Йом Кипур. В этот день принято отпускать грехи всем людям.