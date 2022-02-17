Во всех школах проведут Всеукраинский урок медиаграмотности: дата и детали

17 и 18 февраля во всех украинских школах должен состояться Всеукраинский урок по медиаграмотности. В МОН надеются, что это поможет привлечь внимание молодежи к развитию критического мышления.

Мероприятие будет проведено в рамках инициативы президента Владимира Зеленского по консолидации украинского общества.

К теме Школьников в Киеве учат, что делать в случае боевых действий и куда бежать

Во время урока по медиаграмотности школьники вместе с учителями проговорят:

способы распознавания фейков,

виды манипуляций в сети,

рассмотрят процессы создания новостей.

В Минобразования отмечают, что медиаграмотность – это превентивное оружие против дезинформации и жизненно необходимый навык, который нужно развивать с детства.

Где брать материал? Министерство образования уже разослало рекомендации в школы. Учителям предлагают воспользоваться материалами для урока по медиаграмотности на онлайн-платформе проекта по медиаграмотности "Фильтр".

Также по случаю проведения Всеукраинского урока по медиаграмотности 17 февраля состоится пресс-конференция, во время которой обсудят современное состояние медиаграмотности среди школьников.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в телеграме, что в условиях российской информационной войны уроки по медиаграмотности чрезвычайно важны.

Урок не просто символичный. Сейчас информационные атаки со стороны РФ происходят ежедневно. Мы – в эпицентре дезинформации. Медиаграмотность – один из ключевых навыков, которым могут пользоваться все люди для того, чтобы предотвратить распространение манипуляций, фейков, и, конечно, для развития информационной гигиены и критического мышления,

– написал он.

Отметим, что Всеукраинский урок по медиаграмотности проводится на государственном уровне впервые. Его организует Национальный проект по медиаграмотности "Фильтр" Минкульта совместно с МОН.

К слову, Министерство культуры и информационной политики планирует ввести в школах обязательные курсы медиаграмотности. Сейчас они есть примерно в 10% школ. "Как с детства мы научили детей чистить зубы, так же можно научить, как проверить ту или иную историю, перед тем как ее распространять", – говорит министр Александр Ткаченко.