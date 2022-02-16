Заместитель председателя КГГА по вопросам образования и науки Валентин Мондриевский успокаивает, что все учебные заведения работают в штатном режиме.

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По его словам, все работает, дети ходят в школу, обеспеченные питанием.

Учебная программа выполняется, дети получают знания, и никакой паники быть не должно,

– подчеркнул Мондриевский.

Он добавил, что руководители учебных заведений знают, как действовать во время внештатных ситуаций.

"Каждый директор школы и каждый учитель несет персональную ответственность за здоровье и безопасность детей. Взрослые должны понимать, что наша главная задача – это спокойствие", – говорит чиновник.

Кроме того, следует разъяснять детям, как действовать и как вести себя в той или иной ситуации. Главная рекомендация – слушать педагогов, слышать их рекомендации и поступать так, как говорит взрослый.

По его словам, в Киеве есть 425 школ, там все директора проинструктированы, как поступать во время внештатных ситуаций. "Каждый директор знает, как он должен вести себя и кто куда должен идти в той или иной ситуации", – добавил Мондриевский.

Кстати, родителям киевских учеников администрации школы разослали инструкции о том, как действовать их детям в чрезвычайной ситуации. По разным классам в школах расписаны подвальные помещения и учеников тренируют, как туда попасть.