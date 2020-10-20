Владимир Зеленский заверил, что после решения вопроса с повышением зарплаты медикам, следующим шагом будет повышение оплаты труда педагогов и ученых.

Об этом сказал президент Украины во время своего выступления с ежегодным обращением к Верховной Раде, передает 24 канал.

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Он заверил, что после увеличения зарплат медикам, следующими должны быть педагоги и наши ученые.

"Есть одна характерная вещь, которая объединяет все успешные сегодня страны. В начале своего пути все они инвестировали в образование и придали ему стратегическое значение", – подчеркнул Зеленский.

Поэтому, он считает, что Украина должна пытаться двигаться тем же путем.

Президент добавил, что параллельно государство пытается решать проблемы, которые существуют во всех звеньях образования. А это:

доступность и качество детских садов;

повышение престижа профессии учителя и заработных плат;

создание современной инфраструктуры – новых садов и школ;

восстановление профессионально-технического образования, которое разрушали последние 20 лет.

Также Зеленский заверил, что они уделяют особое внимание высшему образованию. Оно должно готовить конкурентоспособных профессионалов, которые соответствуют тенденциям нашей и мировой экономики.

Также он подчеркнул, что наука должна стать приоритетом для государства. "Образование и наука – это отрасли, где результат не заметен быстро, но в конечном итоге является определяющим", – отметил Владимир Зеленский.