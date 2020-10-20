Все успешные страны инвестируют в образование: Зеленский планирует повысить зарплаты педагогов
Владимир Зеленский заверил, что после решения вопроса с повышением зарплаты медикам, следующим шагом будет повышение оплаты труда педагогов и ученых.
Об этом сказал президент Украины во время своего выступления с ежегодным обращением к Верховной Раде, передает 24 канал.
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Он заверил, что после увеличения зарплат медикам, следующими должны быть педагоги и наши ученые.
"Есть одна характерная вещь, которая объединяет все успешные сегодня страны. В начале своего пути все они инвестировали в образование и придали ему стратегическое значение", – подчеркнул Зеленский.
Поэтому, он считает, что Украина должна пытаться двигаться тем же путем.
Президент добавил, что параллельно государство пытается решать проблемы, которые существуют во всех звеньях образования. А это:
- доступность и качество детских садов;
- повышение престижа профессии учителя и заработных плат;
- создание современной инфраструктуры – новых садов и школ;
- восстановление профессионально-технического образования, которое разрушали последние 20 лет.
Также Зеленский заверил, что они уделяют особое внимание высшему образованию. Оно должно готовить конкурентоспособных профессионалов, которые соответствуют тенденциям нашей и мировой экономики.
Также он подчеркнул, что наука должна стать приоритетом для государства. "Образование и наука – это отрасли, где результат не заметен быстро, но в конечном итоге является определяющим", – отметил Владимир Зеленский.