Учителя 5 – 9 классов, которые будут обучать школьников по новому стандарту базового среднего образования в 2022 году, должны пройти обязательное повышение квалификации.

Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки.

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Учителя должны будут пройти переподготовку. В частности, повышение квалификации будет включать ознакомление с основными принципами Госстандарта. Также там будут учить практическому применению этих принципов.

Повышение будет касаться всех учителей, независимо от того, что они будут преподавать отдельный предмет или интегрированный курс. Такое обучение начнется в 2021 году,

- сообщили в МОН.

Где учителя будут проходить повышение квалификации? Переподготовка будет проходить в институте последипломного образования педагогических работников. Также их могут организовывать общественные организации при поддержке международных партнеров.

Когда в школах начнут учиться по новому государственному стандарту? Ученики 5-х классов начнут обучение по новому государственному стандарту с сентября 2022 года. Пилотирование этого стандарта начнется в сентябре 2021 года.

К слову, 30 сентября правительство приняло новый государственный стандарт базового среднего образования. Документ создает условия для продолжения реформы "Новая украинская школа" в 5 – 9-х классах. Больше об этом – читайте здесь.