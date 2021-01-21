В Киеве ситуация с коронавирусом позволяет возобновить обучение в школах всем учащимся с понедельника, 25 января. Однако окончательное решение городские власти примут 22 января.

Сейчас обсуждается вопрос о том, выйдут ли в школу только ученики 1 – 4 классов или все дети. Об этом сообщил глава Госпотрелужбы Киева Олег Рубан изданию РБК-Украина.

Важно Карантин в некоторых школах могут продолжить: Шкарлет объяснил, как будут учиться с 25 января

Учитывая ситуацию с коронавирусом в Киеве, по мнению Рубана, в школу пойдут все ученики.

Но объективно будет известно в пятницу, 22 января. Сегодня я могу сказать, что школьники могут идти учиться в школу,

– заявил Рубан.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что планирует с 25 января возобновить очное обучение во всех школах столицы. Но с 25 января за парты сядут ученики начальных и выпускных классов.

Также министр образования Сергей Шкарлет сообщал, что после завершения локдауна ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. При этом сам министр выступает за возобновление полноформатного обучения для всех учащихся.

Что известно о коронавирусе в Киеве? В столице за 20 января обнаружили 595 больных коронавирусом. В частности, COVID-19 заразились 17 детей в возрасте от 9 до 17 лет. В целом за период пандемии случаев заболевания уже почти 125 тысяч.