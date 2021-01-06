Это не зависит от районных советов или общин, это предусмотрено законодательством. Об этом сообщил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

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По его словам, Минрегион совместно с Министерством образования и науки и областными администрациями должны предоставлять местным советам всю необходимую поддержку по этому вопросу.

Заместитель министра развития общин и территорий подчеркнул, что сеть образовательных учреждений, которые финансировались на уровне района, является крупнейшей из тех, которая должна перейти к общинам.

Но по мнению Негоды, здесь есть некоторая проблема из-за того, что не все руководители школы получили статус юридических лиц, как того требует закон об образовании.

Работники многих учреждений были оформлены через районные отделы образования и они не считались юридически в составе того или иного учебного заведения. Впрочем, главы общин, которіе берут на себя эти заведения не должны увольнять этих работников,

– сказал он.

Позицию заместителя Министра развития общин и территорий Украины поддержали и в Министерстве образования и науки. Также они обсудили и вопросы функционирования лицеев.

"Более 70% всех зарегистрированных лицеев также должны перейти к общинам с количеством жителей менее 50 человек, что может вызвать трудности с их перерегистрацией", – подчеркнул Вячеслав Негода. В МОН отметили, что об этих проблемах знают и изменения в законодательство будут инициировать.

В МОН совместно с экспертами подготовят письмо-разъяснение, как действовать общинам, чтобы лицеи могли работать и до законодательных изменений. Кроме того, в Минрегионе отметили необходимость вместе со специалистами помочь новым общинам создать подразделения по управлению образованием и предоставить четкие рекомендации по этому вопросу.