В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что в 2021 году все тестирования в пределах основной сессии ВНО пройдут согласно утвержденному ранее графику.

Об этом ответили в УЦОКО на недовольство чиновников, которые заявляют, что проведение ВНО будет мешать учебе других учащихся и празднованию последнего звонка в школе.

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В Украинском центре оценивания качества образования заверили, что понимают трудности, связанные с невозможностью организации праздника последнего звонка в удобное для учеников день, 28 мая.

Извиняемся за эти и другие осложнения, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса в дни проведения ВНО,

– отметили в Украинском центре оценивания качества образования.

Однако УЦОКО отметил, что график ВНО не меняется и пройдет в уже утвержденные даты.

Что известно об идее переноса ВНО?

Ранее директор Департамента образования и науки Елена Фиданян



Позже заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что график тестирования является некомфортным, поскольку 280 тысяч киевских школьников 1 – 10 классов будут Ранее директор Департамента образования и науки Елена Фиданян выразила недовольство тем, что проведение ВНО по математике назначено на 28 мая – день, когда в Киеве планировали провести праздник последнего звонка.Позже заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что график тестирования является некомфортным, поскольку 280 тысяч киевских школьников 1 – 10 классов будут вынуждены пропустить учебу, потому что в школах будут проводить ВНО в мае этого года.

В какие даты проходит ВНО в 2021 году

Основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии).



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Кроме того, в УЦОКО добавили, что календарный план ВНО в 2022 году обеспечит комфортные условия для выпускников, школьников других классов и учителей.