Со вторника, 2 марта, все школы Винницкой области переходят в режим дистанционного обучения. Речь идет об учениках от 1 до 11 классов.

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов рассказал, что в области – сложная ситуация с коронавирусом.

Актуально Житомирская область попала в красную зону карантина

У нас были открытые школы и на прошлой неделе мы ввели дистанционное обучение для 5 – 11 классов. Но сегодня на комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение, что дистанционное обучение для всех, включая 1 – 4 классы,

– рассказал Борзов.

Кроме того, в регионе также введут определенные ограничения для общественного транспорта.

Что говорит мэр Винницы

Сергей Моргунов рассказал, что для зараженных COVID-19 в городе уже пришлось развернуть дополнительные койки.

Кроме того, городская власть поддержала выделение более 8 миллионов гривен на выплату надбавок мобильным бригадам и покупку ИФА-анализатора и УЗИ-аппарата.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса в Винницкой области зарегистрировали 36 612 зараженных. За сутки 28 февраля в регионе обнаружили 558 новых инфицированных.