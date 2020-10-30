Все школы Киева переводить на дистанционное обучение город не собирается. Сейчас лишь несколько учебных заведений перевели на онлайн, все остальные – работают в очном режиме с соблюдением всех правил безопасности.

Об этом рассказал городской голова столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

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Он подчеркнул, что все школы переводить на дистанционное обучение не будут. Ведь основная задача власти – сделать все для безопасности учебного процесса.

"Специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса. А во Франции, где снова ввели строгий карантин, школы и садики не закрывают, в отличие от того, как это было весной во время первой волны пандемии", – отметил Виталий Кличко.

Ранее мэр Киева уверял, что к учебе после каникул в столице вернулись ученики 428 школ. На карантин закрыты только 8 школ. Кроме того, на дистанционном обучении также находятся 436 отдельных класса из-за заболевания COVID-19 педагогов и учащихся.

Известно, что в Киеве только 585 учителей (а это 1,5 % от общего количества работников школы) имеют подтвержденные случаи заболевания коронавирусом. Еще 310 педагогов на самоизоляции.

К слову, в Минобразования уверяли, что ученики в красных зонах после каникул будут учиться онлайн. Однако школы в Ивано-Франковске и Черкассах начали обучение очно с 28 октября. Впоследствии Ивано-Франковск переведут на дистанционку.