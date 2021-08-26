Как школы в Ивано-Франковске будут проводить праздничные линейки

В МОН заявили, что в школах могут проводить линейки 1 сентября, если такое решение примет администрация учебного заведения. В Ивано-Франковске школы решили отпраздновать День знаний. Как пройдет первое сентября и как будут учить детей – читайте в статье.

Линейки в школах проведут оффлайн

Заместитель директора Департамента образования и науки Ивано-Франковска Наталья Микула рассказала, что от школ не было сообщений, что они категорически отказываются проводить праздник "Первого звонка" или линейку.

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По ее словам, это будут просто разные форматы. "Сейчас в онлайн никто не вызвался, все школы будут проводить празднование вживую", – добавила Микула.

Например, директор лицея № 7 в Ивано-Франковске Оксана Румак говорит, что там линейку 1 сентября проведут офлайн для всех учащихся. Так решили учителя заведения на педсовете.

Решили, что уже ученики соскучились по таким торжествами. Конечно, будем максимально придерживаться всех правил, предусматривающих карантинные требования, будем стараться держать дистанцию, родители будут в масках,

– отметила Оксана Румак.

Вместо линейки – пикник

А в лицее № 23 имени Романа Гурика линейку 1 сентября решили провести только для учеников первых и одиннадцатых классов.

Заместитель директора Александр Коченаш говорит, что ситуация с коронавирусом пока не завершена.

"Все-таки мы считаем, что надо избегать массовых скоплений. Школа у нас большая. Есть примерно 1 800 учеников, и еще родители. Вы можете представить, какое будет скопление людей? И чтобы избежать этого скопления, мы решили, что сделаем линейку только для тех классов, которые действительно нуждаются в этом торжестве", – ответил он.

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По его словам, для учеников других классов учителя проведут первый урок, после которого планируют организовать научный пикник на локациях возле лицея.

"Там будут представлены определенные науки – физика, химия, биология. Также мы привлекли студентов Прикарпатского национального университета и Центр детского творчества. Они имеют у нас художественные кружки", – добавляет Александр Коченаш.

Директор лицея Николай Василик уверяет, что заведение будет работать с соблюдением карантинных требований. Средств защиты от коронавируса в школе на первое полугодие хватает.

Как будут обучать учеников в школах Ивано-Франковска

1 сентября школы Ивано-Франковска начнут очно, ведь область находится в зеленой карантинной зоне. Первый семестр обучения продлится до 30 декабря, второй – с 17 января по 3 июня 2022 года.

Если Прикарпатье отнесут к другой зоне, то учебные заведения, в которых провакцинировались менее 80% работников перейдут на дистанционное обучение,

– говорит Наталья Микула.

Когда в школах будут каникулы:

осенние каникулы – с 23 до 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 31 декабря 2021 года до 16 января 2022 года;

весенние каникулы – с 26 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 3 июня по 31 августа 2022 года.

По ее словам, сейчас вакцинировалась почти половина педагогов Ивано-Франковска, однако еще нет ни одной школы, в которой привились 80% работников.

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Городской голова Руслан Марцинкив заявил, что учителя, которые получат хотя бы первую дозу вакцины до 31 августа, получат премию – тысячу гривен.

Ранее в МОН заверили, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционки. И даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивных ресурсных центров, надеются, смогут ходить в школу.