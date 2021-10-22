Решение согласовали с МОН
На каникулы должны уйти все украинские школы. Об этом 22 октября заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания ведомства.
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Мы считаем, что с понедельника, 25 октября, все школы Украины должны быть отправлены на каникулы,
– подчеркнул Данилов.
Кстати, исключения могут быть только для 1 – 4 классов. Соответствующее решение вскоре одобрит Кабинет Министров.
Секретарь СНБО также подчеркнул необходимость соблюдать масочный режим и постоянно мыть руки с мылом.
Шкарлет рекомендовал перейти на дистанционку
Ранее министр образования Сергей Шкарлет говорил, что обучение в школах с 25 октября будут организовывать с учетом коронавирусной ситуации в каждом отдельном регионе. Кроме того, он рекомендовал учебным заведениям перейти на дистанционную форму обучения до 15 ноября.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 21 октября в Украине от коронавируса умерло больше людей, чем за весь июль. Так, количество смертей составило 614 человек.
- Всего по состоянию на 22 октября в Украине зарегистрировали 63 003 смертей от COVID-19. В последние дни фиксируют рекордное количество летальных исходов.
- В течение 21 октября опасный вирус подхватили 23 785 человек. Больше всего – во Львовской области.
- Кстати, за сутки вакцинировали рекордное количество украинцев – 269 666 человек.