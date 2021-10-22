Решение согласовали с МОН

На каникулы должны уйти все украинские школы. Об этом 22 октября заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания ведомства.

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Мы считаем, что с понедельника, 25 октября, все школы Украины должны быть отправлены на каникулы,

– подчеркнул Данилов.

Кстати, исключения могут быть только для 1 – 4 классов. Соответствующее решение вскоре одобрит Кабинет Министров.

Секретарь СНБО также подчеркнул необходимость соблюдать масочный режим и постоянно мыть руки с мылом.

Шкарлет рекомендовал перейти на дистанционку

Ранее министр образования Сергей Шкарлет говорил, что обучение в школах с 25 октября будут организовывать с учетом коронавирусной ситуации в каждом отдельном регионе. Кроме того, он рекомендовал учебным заведениям перейти на дистанционную форму обучения до 15 ноября.

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