Дети идут на дистанционку с понедельника, 21 января. Онлайн-занятия вводятся на две недели – до 6 февраля включительно.

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Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время заседания 20 января.

В Черновицкой ОГА подчеркнули, что введение дистанционки во всех школах – это вынужденный шаг из-за внезапного увеличения количества больных коронавирусом и другими вирусными заболеваниями.

Ситуация с COVID-19 в Черновицкой области! На Буковине резко возросло количество госпитализаций, и оно уже превысило допустимую норму. По состоянию на 20 января этот показатель составляет 60% – это предельный показатель нормы. Также уровень госпитализации один из самых высоких в Украине. Черновицкая область попала в оранжевый уровень эпидемической опасности. Добавим, что за сутки, 19 января, на Буковине обнаружили почти 700 случаев коронавируса.

Текст публикации Черновицкой ОГА:

Школы Буковины с 21 января переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия вводят на две недели.

Такое решение во время своего заседания приняла сегодня, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Такие меры являются вынужденными из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.