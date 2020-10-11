Вблизи Васильевки Середино-Будского района на Сумщине украинские пограничники задержали 17-летнего жителя Севастополя. Юноша хотел попасть в Херсон на учебу.

Украинские пограничники остановили севастопольца на границе с Россией

Нарушителя границы остановил наряд отделения "Старая Гута", контролирующего границу Украины и России. Он рассказал, что направлялся в Херсон на учебу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Советуем ознакомиться Новые правила въезда иностранцев в Украину на время карантина: что они предусматривают

Почему севастополец заходил с территории России

Сначала он хотел попасть на материк через контрольный пункт на админгранице с оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске.

Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. И через построенный оккупантами Крымский мост он выехал из оккупированного Крыма на территорию России.

Затем поехал в Брянскую область, где и незаконно пересек границу с Украиной.

Кстати Все больше россиян хочет закрыть границу с Украиной: свежий опрос

Что теперь грозит севастопольцу