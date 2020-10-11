Все ради обучения: 17-летний севастополец нарушил госграницу со стороны России
Вблизи Васильевки Середино-Будского района на Сумщине украинские пограничники задержали 17-летнего жителя Севастополя. Юноша хотел попасть в Херсон на учебу.
Украинские пограничники остановили севастопольца на границе с Россией
Нарушителя границы остановил наряд отделения "Старая Гута", контролирующего границу Украины и России. Он рассказал, что направлялся в Херсон на учебу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
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Почему севастополец заходил с территории России
- Сначала он хотел попасть на материк через контрольный пункт на админгранице с оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске.
- Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. И через построенный оккупантами Крымский мост он выехал из оккупированного Крыма на территорию России.
- Затем поехал в Брянскую область, где и незаконно пересек границу с Украиной.
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Что теперь грозит севастопольцу
- Пока на него оформили только документы об админнарушении.
- Привлекать ли к ответственности крымчанина, желающего учиться в украинском вузе, будет решать суд.
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